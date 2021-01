Morbihan : à 16 ans, Gwen est le meilleur joueur de France du jeu vidéo "Trackmania"

Un site internet spécialisé dit de lui qu'il fera partie des 50 Français qui feront le e-sport en 2021. Le jeune morbihannais Gwendal Duparc vient de remporter le titre de champion de France de e-sport sur le jeu vidéo "Trackmania", un jeu de courses de voitures sur ordinateur.

Deuxième titre de champion de France

Il a été le meilleur parmi les 64 participants en lice. Déjà détenteur de ce titre, il n'est entré dans la compétition qu'en phase finale. Cet élève de Première, originaire de Péaule fait partie d'une équipe de joueurs professionnels "Gameward" dont le directeur sportif n'est autre que le tennisman Julien Benneteau.

"Je ne m'entraîne qu'une à deux heures par jour lorsque je suis en cours et peut-être jusqu'à cinq heures quand je ne travaille pas," explique le jeune homme qui garde la tête froide. Le e-sport, le sport électronique nécessite un vrai suivi. "J'ai un programme sportif, musculaire et le fait d'être dans une équipe me permet d'avoir des moyens pour m'entraîner et être défrayé lors des déplacements," confie le lycéen. "Nous devons nous préparer comme des sportifs professionnels pour être prêt pour la compétition, c'est le même processus, même si je sais que certains ne voient pas cela de la même façon."

Des parents compréhensifs

Les spécialistes du jeu vidéo misent beaucoup sur le jeune homme mais ce dernier ne se voit pas jouer aux jeux vidéos toute sa vie. "Si je peux continuer jusqu'à mes 18 ans c'est bien et après on verra", assure-t-il. "Mes parents ont vite compris ce que c'était et ils me soutiennent, c'est déjà important."