Ce samedi 13 mars, la chanteuse Clara Polaire, dont les attaches sont dans le Morbihan va se présenter sur la scène de l'émission "The Voice" sur TF1. Elle nous parle de son parcours.

Morbihan : Clara Polaire va chanter pour le jury de "The Voice"

Clara Polaire sur le plateau de "The Voice" ce samedi 13 mars.

Les jurés de l'émission "The Voice" sont de retour sur TF1 ce samedi 13 mars pour une nouvelle sélection de talents. Sur le plateau Marc Lavoine, Vianney, Amel Bent et Florent Pagny vont voir passer Clara Polaire. La jeune femme de 32 ans, chanteuse et comédienne habite Paris, mais elle a de très fortes attaches avec le Morbihan.

Une amoureuse des mots

Sa mère habite Vannes, où ses grands-parents ont vécu. "Je suis très attaché à l'océan et à cette terre qui me ressource. J'y reviens dès que je peux, c'est ma deuxième maison," assure la jeune artiste qui a aussi tourné l'un de ses clips sur la plage de Saint-Gildas-de-Rhuys.

Avant de se lancer dans des cours de comédie musicale à l'âge de 16 ans, Clara a découvert la chanson française à travers les CD de sa maman. "J'ai beaucoup écouté Brassens, Serge Gainsbourg, Higelin, Bashung, Barbara..." Brigitte Fontaine et Benabar font aussi partie des artistes favoris de la jeune femme, amoureuse des mots. Dans ses chansons, Clara Polaire aime parler d'amour, mais elle évoque aussi la mort ou la rupture comme en témoigne sa chanson "J'adore les adieux".

Carla n'a pas présenté de candidature pour participer à "The Voice", elle a été repérée par la production grâce à sa reprise d'un tube de Serge Gainsbourg "Dieu est un fumeur de havanes". "Je n'ai pas hésité à dire oui. J'y suis allée franchement parce que je me suis dit que je n'avais rien à perdre. C'est l'occasion de se faire repérer par des producteurs ou d'autres artistes," confie celle qui est aussi comédienne.

Pas de public sur le plateau

La chanteuse a déjà donné de nombreux concerts, en France ou aux Etats-Unis, mais pour sa prestation elle n'a pas pu compter sur les encouragements du public. "Je me suis focalisé sur la caméra et je me suis dit qu'il y avait les oreilles du jury. Même sans public j'étais très impressionnée. J'ai hâte de voir le résultat."

Pour savoir ce qui attend Clara Polaire dans l'émission de TF1, il faudra être devant sa télévision ce samedi 13 mars à partir de 21h.