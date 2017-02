Morbihan, des agriculteurs connectés.

Les agriculteurs connectés sont de plus en plus nombreux. D'abord sur internet, essentiellement pour raisons professionnelles. Sur YouTube aussi, où ils racontent la vie de leur ferme. Et sur les réseaux sociaux. L'objectif : faire découvrir leur métier et donner une image positive.

Elodie le Mailloux a fait le "buzz" en début d'année. Cette jeune agricultrice d'Arzal, dans le Morbihan, a posté sur Twitter une photo d'elle en compagnie de la vache "Horloge", une Prim'holstein de 5 ans. Elodie travaille avec ses parents dans la ferme familiale. Le portable n'est pas jamais loin, pour faire une photo, poster un message ou retweeter. Sa photo prise avec "Horloge" beaucoup de monde l'a trouvée sympa. C'est le but recherché par Elodie : faire parler et faire découvrir son métier et en donner une image positive.

C'est cette photo postée sur Twitter qui a fait le "buzz", Elodie avec "Horloge". - Elodie le Mailloux

Twitter pour ces jeunes agriculteurs c'est simplement un moyen pour dire "bonjour" ou souhaiter "une bonne semaine de travail".

Montrer toutes les facettes du métier d'agriculteur.

Le réseau social sert aussi à expliquer son métier, ses joies et ses difficultés, de montrer par exemple un champ "labouré" par des sangliers.

#sangliers 🐗🐗🐗 ils passent chacun leur tour sous la clôture électrique qui finalement ne sert à rien! Je viens d'écrire au @Prefet02 pic.twitter.com/XQZDdsCMT4 — Christophe Grison (@agritof60) January 18, 2017

En tout cas la photo avec Horloge a eu son succès.

En prime, Elodie a lancé un défi sur Twitter : #CapOuPasCap. Le but : prenez vous en photo sur votre lieu de travail. Et ça marche ! L'équipe de la matinale de France bleu Armorique n'a pas été en reste d'ailleurs !