Morbihan : la montgolfière de "Thalassa" s'abîme dans un marécage

Morbihan, France

"Plus de peur que de mal" dit-on chez France Télévisions. Ce vendredi 22 mars, une montgolfière qui transportait trois membres de l'équipe de l'émission de France 3 dont la présentatrice Fanny Agostini a fini dans un marécage. L'accident s'est produit près de Sarzeau dans le Morbihan alors que le pilote volait à basse altitude. "Il se serait trompé dans une manœuvre" a indiqué la préfecture maritime de l'Atlantique. En tout cas le pilote a prévenu le sémaphore de Piriac (Loire-Atlantique) qui à son tour a averti le CROSS d'Etel (Morbihan), le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage.

L'équipage transporté à l'hôpital

Un semi-rigide (bateau pneumatique) des pompiers et un autre de la SNSM se sont aussitôt rendus sur place pour prêter main forte à l'équipage. La présentatrice, le cadreur, le preneur de son et le pilote ont été conduits à l'hôpital de Vannes, tous choqués, pour des contrôles. Les montgolfières avaient été mobilisées pour tourner des images du prochain numéro de l'émission qui doit être diffusé le 8 avril. Il mettra en avant le Morbihan et son archipel.