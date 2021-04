Morbihan : malgré la colère de Marc Lavoine, Clara Polaire poursuit l'aventure "The Voice"

La chanteuse et comédienne Clara Polaire dont une partie de la famille habite dans le Morbihan a passé une nouvelle étape des sélections de l'émission de télé-crochet "The Voice" ce samedi 10 avril. Sa prestation a cependant agacé son coach Marc Lavoine.

Elle continue l'aventure. La chanteuse et comédienne de 32 ans Clara Polaire, dont la mère habite à Vannes dans le Morbihan où ses grands-parents ont vécu, a réussi une nouvelle fois à convaincre Marc Lavoine dans l'émission "The Voice" sur TF1.

Marc Lavoine agacé au moment de son choix

Ce samedi 10 avril, elle a remporté l'étape dite des "battles" face à un autre chanteur de son équipe, Zacharie. Le duo a interprété la chanson de Benjamin Biolay "Comment est ta peine ?". Leur performance a cependant mis "en colère" leur coach, Marc Lavoine qui s'est agacé contre ses deux talents.

Debout devant son fauteuil, le chanteur s'est avoué un perdu face au choix qu'il devait réaliser. "Je suis un peu en colère, je vous le dis franchement, parce qu’avec cette chanson il y avait un climat, et ce climat c’est de la tragédie. C’est un film, il faut qu’on rentre dans le film. Vous avez très bien chanté mais ça ne suffit pas de chanter,"

Clara Polaire espère interpréter une chanson plus rythmée

Après avoir laissé la parole aux autres coaches, Vianney, Amel Bent et Florent Pagny, il a repris la parole pour s'adresser à la chanteuse :"J’attendais beaucoup plus, parce que quand tu m’as fait "Les mots", tu m’as transpercé la tête. Donc là c’est bien, mais quand on est artiste, on doit y aller, on doit se lâcher dans le vide, et y aller totalement. Vous n’avez pas été là comme ça." Marc Lavoine a finalement choisi la jeune femme: "C’est avec toi que je pars, mais il faut vraiment que tu travailles, parce que tu le mérites."

Les téléspectateurs retrouveront donc la chanteuse et comédienne lors de la prochaine étape de sélections baptisée "Le KO". Clara Polaire se dit évidemment ravie de poursuivre l'aventure. "Ce retour de Marc Lavoine n'a pas été facile à gérer mais je reste positive et pour la suite j'aimerais chanter un morceau plus rythmé, peut-être moins mélancolique, pour montrer une autre facette de ma personnalité d'artiste. J'espère maintenant faire une belle prestation et qu'elle plaira à Marc Lavoine et aux téléspectateurs." Rendez-vous à partir du samedi 18 avril pour le savoir.