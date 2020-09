Mort d'Annie Cordy : la réalisatrice Delphine Corrard se souvient du tournage des "Jouvencelles" à Sens

La chanteuse belge Annie Cordy est décédée ce vendredi 4 septembre à son domicile de Vallauris, à l'âge de 92 ans. En 70 ans de carrière, elle a interprété des centaines de chansons, comme Tata yoyo ou encore La bonne du curé. Mais Annie Cordy était aussi meneuse de revue du lido ... et actrice !

Un tournage à Sens en 2017

Parmi ses succès au cinéma on peut citer "Si versailles m'était conté" de Sacha Guitry ou encore "Poisson d'Avril", sorti en 1954, avec Bourvil et De Funès. Plus récemment, en 2017, Annie Cordy avait passé plusieurs jours à Sens pour le tournage du court métrage " Les jouvencelles" de Delphine Corrard. Dans ce film, Annie Cordy joue une vieille dame qui reprend goût à la vie grâce une quadragénaire fraichement embauchée dans sa maison de retraite . La réalisatrice, Delphine Corrard s'est souvenu, non sans émotion, de ce tournage ce matin sur l'antenne de France Bleu Auxerre.

Elle m'a répondu dans la semaine : oui, sans condition" ( Delphine Corrard, réalisatrice)

C'était le premier film de Delphine Corrard qui se souvient de sa gentillesse " Je n'étais rien avant, j'ai envoyé le scénario à Annie Cordy avec un culot, avec un aplomb" explique celle qui ne voyait personne d'autre pour cette " ôde à la vie" . La réponse n'a pas tardé " Elle m'a répondu dans la semaine : oui, sans aucune condition " .

Cette gentillesse la réalisatrice l'a observée tout au long du tournage. Elle se souvient d'une femme " extrêmement bienveillante" et très exigeante. Surtout, Delphine Corrard se souvient de l'énergie de l'artiste "Malheureusement, mon personnage n'avait pas cette énergie là ! J'ai passé mon temps à lui demander d'en faire beaucoup moins. A l'époque , elle avait 89 ans et quand elle se baissait pour ramasser quelque chose elle ne baissait pas les jambes, par exemple ! Je lui disais, Annie plus personne ne peut faire ça à ton âge, s'il te plaît fait un effort, fait semblant que c'est compliqué !"

Ce tournage, cette rencontre a marqué la vie de Delphine Corrard, c'était "une rencontre importante et merveilleuse dans ma carrière".