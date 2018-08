La musique afro-américaine est en deuil, l’icône de la soul music est morte ce jeudi. Elle avait annoncé il y a quelques années être atteinte d’un cancer du pancréas. Âgée de 76 ans, elle a vendu plus de 75 millions de disques, et sa carrière exemplaire est jalonnée de nombreux succès.

La "reine de la soul", comme elle était parfois surnommée, est morte à Détroit ce jeudi. Aretha Franklin avait 76 ans.

Du gospel à Columbia

Aretha Franklin grandit à Detroit, elle effectue ses premières armes au sein du cœur de la paroisse baptiste que dirige son père, le pasteur Clarence LaVaughn Franklin, lui aussi connu pour ses enregistrements gospel et ses engagements pour les droits civiques. Sur les conseils du producteur John Hammond, elle quitte le répertoire sacré et signe dès 1956 à l’âge de quatorze ans avec la célèbre compagnie Columbia Records. Elle grave alors ses premières titres à l’image de "Rock-a-bye Your baby with a dixie melody" qui la font connaître en dehors de sa ville natale.

L'heure des grands succès

Insatisfaite de son travail au sein de la prestigieuse maisons de disques, elle se tourne alors vers Atlantic Records, qui connait parfaitement l’énorme potentiel de la chanteuse. Elle rentre en studio et grave le titre "I never loved a man" qui se classe directement numéro 2 des ventes et dépasse le million d’exemplaires vendus.



Celle que l’on appelle maintenant, "The Queen of Soul" (La reine de la soul) collectionne dorénavant les succès : "A natural woman", "Respect" ou encore "Baby I love you" arrivent tous en têtes des classements des meilleures ventes. En 1972, elle rend hommage à la musique qui a bercé son enfance avec l’album magnifique intitulé "Amazing Grace", qui se vend à plus de deux millions d’unités.

Entrée fracassante dans l'histoire du cinéma avec les "Blues Brothers"

Aretha Franklin interprète dans le film "Les Blues Brothers" son succès "Think" qu'elle avait enregistré en 1968, qui faisait partie de l'album "Aretha now". Le triomphe planétaire du long métrage en 1980, associé à sa scène d'anthologie dans cette minuscule cafétéria, face à son mari interprété par Matt "Guitar"Murphy, est rentrée définitivement dans la légende du cinéma américain. Ce titre co-écrit aux côtés de son époux Ted White fut à nouveau enregistré par la diva en 1989.

Tout au long de sa carrière, Aretha Franklin a reçu 18 Grammy Edwards. Elle chante en 2009 à l'investiture du Président Barack Obama et fut invitée à plusieurs reprises à la Maison Blanche. Révérée par l'ensemble des artistes afro-américains, sa disparition soulève une vague d'émotion et d'hommages de la part de son indéfectible public.



Son ultime apparition remonte à novembre 2017, elle se produisait dans un gala donné en faveur de la lutte contre le Sida, sous la houlette du chanteur Elton John.