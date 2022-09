Mort d'Elizabeth II : la visite de la reine à la basilique de Vézelay, en 1979

La reine d'Angleterre, Elizabeth II, est morte jeudi, à 96 ans et après 70 ans de règne. Au cours de son immense règne, elle a fait plusieurs fois le tour du monde. Elle s'est aussi rendue souvent en France, et notamment dans l'Yonne. C'était il y a plus de 40 ans.