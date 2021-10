Mort d'Étienne Mougeotte l'ancien numéro 2 de TF1

Le journaliste Etienne Mougeotte est mort ce jeudi 7 octobre, à Paris, à l'âge de 81 ans. Ancien patron d'Europe 1, du Journal du dimanche et du Figaro, il a dirigé l'information à TF1 de 1987 à 2007 et fait la renommée de la chaine.

Connu comme le directeur de l'information de TF1, poste qu'il a assuré pendant 20 ans, également ancien patron d'Europe 1, le journaliste Etienne Mougeote est mort ce jeudi 7 octobre à 81 ans, a appris Europe 1 de la famille du défunt. Etienne Mougeotte "est décédé cet après-midi" à l'hôpital des suites d'une maladie, a précisé à l'AFP Francis Morel, ami proche de la famille et de l'ancien dirigeant.

Né en Charente en 1940, Étienne Mougeotte avait commencé sa longue carrière dans le journal Paris-Normandie avant de se rapprocher de la radio et de vivre une riche aventure à Europe 1, où il a notamment lancé le Club de la presse en tant que directeur de l'information. Il est ensuite parti sur TF1, où il fut le numéro 2 de Patrick Le Lay pendant vingt ans, entre 1987 et 2007, avant de devenir directeur général du Figaro et de Radio Classique.