Mort de Charles Aznavour : la Tour Eiffel illuminée couleur or cette nuit pour rendre hommage au chanteur

Par Martine Bréson, France Bleu Paris et France Bleu

Pour rendre hommage au chanteur Charles Aznavour décédé lundi matin, la Tour Eiffel a été illuminée couleur or dans la nuit de lundi à mardi. Au pont d'Iéna, ses plus belles chansons et des portraits de lui ont été diffusés sur un écran géant à Paris.