Avec plus de 70 ans de carrière, Charles Aznavour est un artiste de tous les records : plus de 1000 chansons écrites ou coécrites, plus de 1200 titres enregistrés et chantés en huit langues différentes, 91 albums studios dont 51 en français et plus de 180 millions d’enregistrements vendus.

La tâche ne fut pas facile de lui rendre hommage. Cinq chansons aux styles différents ont retenu notre attention.

Hier encore - 1964

Entre regrets et nostalgie, un homme âgé fait le bilan de sa vie. Ses réflexions l'amènent à se rendre compte qu'il a gaspillé petit à petit sa vie en courant derrière des plaisirs éphémères et par son égoïsme.

Et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années

Du meilleur et du pire en jetant le meilleur

J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs

Où sont-ils à présent?

À présent

Mes vingt ans

Tu t'laisses aller - 1960

Dans les années 1960, les paroles de cette chansons étaient considérées comme audacieuses. Un mari boit de l'alcool pour avoir la force de dire à sa femme tout ce qu'il pense d'elle et lui dit les pires choses.

C'est l'alcool qui monte dans ma tête

Tout l'alcool que j'ai pris ce soir

Afin d'y puiser le courage

De t'avouer que j'en ai marr'

Pour faire une Jam - 1963

Charles Aznavour portait un intérêt tout particulier au jazz et va jusqu'à revisiter, en 1998, ses anciens succès en leur donnant une « couleur » jazz sur l’album Jazznavour.

Comme je ne suis pas musicien

Mais que vraiment j'aime ça

Je rythme en frappant dans mes mains et chante

Ta ba da ba da ba da ba da...

Les plaisirs démodés - 1972

Cette chanson résolument moderne dans son orchestration, connaît un grand succès en France.

Dans le bruit familier de la boîte à la mode

Aux lueurs psychédéliques au curieux décorum

Nous découvrons assis sur des chaises incommodes

Les derniers disques pop, poussés au maximum

Comme ils disent - 1972

En 1972, la France pénalise toujours l'homosexualité qu'elle considère comme une maladie mentale. Avec cette chanson, Charles Aznavour est le premier à parler de l'homosexualité de façon sérieuse et sans dérision.