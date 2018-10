Charles Aznavour est mort dans la nuit de dimanche à lundi à son domicile de Mouriès dans les Bouches-du-Rhône. Le chanteur était âgé de 94 ans. Son lien avec Valence et la Drôme était très ancien et très fort.

Valence, France

"Pour un Français, tout commence avec le ventre", nous racontait Charles Aznavour, "et le ventre, il était toujours bien servi avec la maison Pic à Valence". Un lien gourmand donc entre le chanteur et Valence. C'était depuis des décennies une ville-étape sur sa route entre Paris ou Genève et sa maison dans les Alpilles.

Il s'arrêtait dans le restaurant trois étoiles Pic ou plus simplement dans de petits restaurants arméniens de Valence. Il était encore à Valence le 2 septembre dernier en toute discrétion dans le restaurant Sassoun de son ami Agop Toumayan.

"C'est une ville où je passe régulièrement. (...) C'est une ville où il y a une communauté arménienne très importante et c'est une ville étape." — Charles Aznavour qui évoquait son lien avec Valence

En 2011, Charles Aznavour raconte à France Bleu Drôme Ardèche son attachement pour Valence Copier

Charles Aznavour dans le studio de Radio France Drôme en 1995 © Radio France -

Une fierté pour la communauté arménienne de Valence

C'est l'autre lien fort entre Charles Aznavour et la Drôme : son importante communauté arménienne. C'est même en tant qu'ambassadeur de l'Arménie qu'il avait été l'invité d'honneur des Assises franco-arméniennes à Valence en octobre 2013. Dans le passé, il avait oeuvré pour la reconnaissance du génocide arménien de 1915.

Beaucoup se souviennent également de son engagement pour l'Arménie suite au tremblement de terre catastrophique de 1988. Les Arméniens de Valence eux-mêmes avaient envoyé à l'époque le premier avion chargé de vêtements pour les sinistrés.

Charles Aznavour à Montélimar le 27 septembre 2013 - Ville de Montélimar

Un square Aznavour à Valence et un palais des congrès à Montélimar

Deux sites portent le nom de Charles Aznavour dans la Drôme : le square devant le centre du patrimoine arménien à Valence qu'il est venu inaugurer en 2011 et le palais des congrès de Montélimar qu'il a également inauguré avec son ami Michel Drucker en septembre 2013.

L'inauguration du square Charles-Aznavour à Valence, le 13 mai 2011 © Maxppp -

En tant que comédien, Charles Aznavour avait tourné un film dans le Sud Drôme "Les années campagne" durant l'été 1991. Avec l'Ardèche, on retiendra surtout le rendez-vous raté du mois de juin dernier. Charles Aznavour programmé à l'Ardèche Aluna Festival avait dû annuler sa participation en raison d'une fracture du bras.