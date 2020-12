Mort de Claude Brasseur : quand le comédien retrouvait "la folie de ses 20 ans" dans le film "Camping"

Claude Brasseur est mort ce mardi 22 décembre 2020 à l'âge de 84 ans. Parmi ses derniers rôles au cinéma, celui d'un vieux campeur un peu balourd mais attachant dans le film Camping (et ses suites) réalisé par Fabien Onteniente. Le film a été tourné dans un camping près d'Arcachon. À l'occasion de la sortie de Camping 3, en 2016, Claude Brasseur avait confié à France Bleu Gironde son plaisir d'interpréter le personnage de Jacky Pic. Dans Camping 3, entouré de Franck Dubosc, Mylène Demongeot, Antoine Duléry, Gérard Jugnot et Michèle Laroque, Claude Brasseur avait retrouvé sa jeunesse.

Déconnons comme quand on avait 20 ans, arrêtons d'être sages, arrêtons d'être sérieux

"Les messieurs et les dames de mon âge vont se retrouver dans Jacky Pic" assurait Claude Brasseur en 2016, "eux aussi vont se dire : « Déconnons comme quand on avait 20 ans, arrêtons d'être sages, arrêtons d'être sérieux ». On vit dans un monde qui n'est pas très marrant en ce moment, on parle que de haine, les gens se détestent les uns, les autres. On a envie de déconner et de dire : « Et puis merde vous nous faites chier » et de pisser dans les piscines" (rires). Je me permets parce que d'un seul coup, je retrouve la folie de la jeunesse et j'ai envie de ça."

À ÉCOUTER - "Les messieurs et les dames de mon âge vont se retrouver dans Jacky Pic" Copier

Claude Brasseur qui formulait alors le souhait de jouer avec de jeunes réalisateurs après ce troisième opus de la série Camping. "J'ai envie de tourner avec des jeunes metteurs en scène qui vont faire des maladresses qui seront vues comme des coups de génie dans 20 ans (...) Godard, tout le monde le prenait pour un dingue quand on a tourné Bande à part."

On voyait le respect qu'il inspirait à tout le monde

Le directeur du camping Les Flots Bleus (qui s'appelle en réalité le camping de la Dune) se souvient quant à lui de la prestance du comédien sur le tournage de Camping 3. "On voyait le respect qu'il inspirait à tout le monde quand il arrivait sur le plateau" souligne Franck Couderc ce mardi ému "parce que les trois opus de Camping, ça marque une époque" et regrettant dans un sourire : "On a perdu notre plus gros client avec Jacky Pic."