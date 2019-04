Mort de Dick Rivers : il avait tourné un clip avec Julien Doré à Pacy-sur-Eure

Alors qu'on apprend la mort de Dick Rivers ce mercredi, en Normandie, on se souvient du clip qu'il avait tourné avec Julien Doré il y a un peu plus d'un an au bar Le Duguesclin à Pacy-sur-Eure.

Au comptoir du bar Le Duguesclin à Pacy-sur-Eure en Normandie, l'annonce de la mort de Dick Rivers trouve un écho particulier ce mercredi 24 avril 2019. Il y a un peu plus d'un an, l'ex-leader des Chats Sauvages avait enregistré avec Julien Doré une très belle reprise du tube Africa de Rose Laurens. Chantées par les deux hommes, les paroles du titre emblématique du début des années 80 prennent un nouveau sens.

Le clip, réalisé par Brice VDH et Julien Doré, donne à voir l'ambiance familière et banale de ce café normand. Et quand Dick Rivers et Julien Doré, côte à côte au comptoir, entonnent à l'unisson "Africa, j'ai envie de danser comme toi", en échangeant des regards en coin, on plonge avec délice dans la mélancolie.