EN IMAGES - Mort d'Elizabeth II : couleurs, chapeaux, sac à main, comment la reine a traversé les modes

En 70 ans de règne, sa silhouette est devenue reconnaissable entre toutes dans le monde entier, mais c'est aussi par son style inimitable que la reine Elizabeth aura marqué son époque. En 70 ans de règne, cette icone du style est passée des robes florales et typiques des années 30 et 40 aux tailleurs jupes et robes de bal quand elle est devenue souveraine. Un itinéraire dans la mode dicté par des contraintes protocolaires et des choix affirmés de la reine qui a saisi très vite la puissance des images et donc son influence stylistique.

Le Royaume-Uni brodé sur sa robe de couronnement

Lorsqu'elle monte sur le trône du Royaume-Uni le 6 février 1952, Elizabeth II a 25 ans et représente le renouveau pour l'Angleterre à peine sortie de la seconde guerre mondiale. Pour la cérémonie, la souveraine porte une robe de soie blanche brodée des symboles floraux de l’Angleterre, de l’Écosse, de l’Irlande et du Pays de Galles. Une manière pour elle de symboliser sa volonté de renforcer l'unité du royaume. La robe est créée par Norman Hartnell qui deviendra par la suite l'un des couturiers officiels d'Elizabeth II. Il a raconté qu'il s'était inspiré "du ciel, de la terre, du soleil, de la lune, des étoiles et de tout ce qui pouvait être brodé sur une robe destinée à être historique".

Pour ses tenues quotidiennes, la reine s'attache alors les services de Hardy Amies qui officiera jusqu’en 1990. C'est ensuite Stewart Parvin et Angela Kelly qui prendront la relève. Angela Kelly, habilleuse officielle de la souveraine, a dévoilé une partie des secrets du vestiaire royal dans son livre "Le revers de la médaille : la reine, l'habilleuse et l'armoire" sorti en 2019.

Un vestiaire arc-en-ciel

Tout le monde a en tête une tenue de la reine Elizabeth avec des couleurs affirmées, parfois pastel, parfois plus tranchées, du jaune poussin, au bleu azur en passant par le rose poudré. Une habitude prise très tôt par la souveraine sur les conseils de sa mère : de petite taille, elle devait être vue de tous à chacune de ses apparitions publiques.

D'où la palette arc-en-ciel de sa garde robe qu'elle adaptait parfois pour passer un message plus politique, comme en 1992 lors de sa venue au Parlement européen toute de bleu vêtue. Ou encore sa robe verte, couleur d'espoir, lors de son allocution en plein confinement en avril 2020. Sa couleur favorite était le bleu mais elle ne supportait pas les tons gris et beige, trop fades, tandis que le noir était réservé aux périodes de deuil.

Elizabeth II était une adepte du "color-block" : une même couleur, des pieds à la tête. © AFP - John Stillwell/Daniel Leal/Carl De Souza/Arthur Edwards/Kate Green/John Thys

Le chapeau comme signe distinctif

La silhouette d'Elizabeth II était aussi associée à ses très nombreux chapeaux : la souveraine en avait 500 et les assortissait à ses tenues. De chapeaux choisis avec soin puisqu'ils devaient à la fois ne pas être trop larges, de sorte qu'on puisse voir son visage de loin, ni trop hauts, pour ne pas la gêner lors des déplacements en véhicule. Des chapeaux confectionnés selon un cahier des charges précis, expliquait lors du Jubilé la fille de la modéliste Simone Mirman, qui a confectionné des chapeaux pour la souveraine pendant plusieurs années.

Ces fameux couvre-chefs passionnaient les Anglais, au point que des bookmakers ont organisé des paris sur la couleur de chapeau pour certains évènements.

Confort et élégance

Parmi les priorités de la reine, porter des vêtements ajustés sans être serrés qui lui permettaient de bouger à son aise, malgré ses obligations de représentation royales. Malgré ce besoin de confort, Elizabeth II n'apprécie que modérément les pantalons. D'ailleurs, le protocole veut que les femmes de la famille royale portent des robes et des jupes lorsqu'elles sont en mission de représentation. Et ces robes ou jupes ne doivent pas être au-dessus du genou, ou alors elles doivent être portées avec des collants de couleur chair uniquement.

Quant au vernis à ongles, pas de rouge, il se devait d'être rose très pâle, jugé plus élégant.

Une des rares apparitions d'Elizabeth II en pantalon lors d'un déplacement officiel, ici lors de la tournée royale de Nouvelle-Zélande en mars 1970. © Getty - Hulton archives

C'est aussi pour des questions pratique que les jupes et les chapeaux de la reine étaient lestés de petits poids. Une astuce pour éviter que le vent n'emporte un couvre-chef ou ne soulève la robe d'Elizabeth II un jour d'orage.

Plusieurs tenues par jour

Même si la garde-robe d'Elizabeth II est marquée par les robes aux couleurs vives et les chapeaux, la souveraine ne passait pas toute la journée dans la même tenue. Lors des soirées de gala, elle troquait le chapeau pour une tiare et le tailleur pour une robe de bal. Pour anticiper au mieux le vestiaire de la souveraine en fonction des sorties ou des voyages, son habilleuse lui proposait plusieurs tenues des mois à l'avance pour permettre l'essayage et le choix du tissu comme des accessoires. Chaque tenue était consignée pour permettre une rotation des vêtements.

Lorsqu'elle n'avait pas d'obligation, la reine aimait opter pour un simple foulard, un kilt et une paire de bottes. Plus de couleurs vives dans ces moments là, mais un camaïeu de vert, marron et des matières confortables.

Foulard, kilt et bottes, l'autre uniforme d'Elizabeth II. © Getty - Central Press

Un sac à main fétiche

Pamir les accessoires indispensable de la reine, son sac à main. Et même si elle en possédait 200, elle avait ses préférés : les modèles Royale (évidemment) et Traviata de la maroquinerie londonienne Launer. La maison fournit les sacs à main de la souveraine depuis 1968 et adapte son modèle pour ses besoins. Là, une poignée est légèrement rallongée et le sac n'a ni bandoulière, ni fermeture ou compartiment mais des doublures en soie.

Elizabeth II avec son sac à main fétiche Launer au bras en juin2003. © Getty - Tim Graham

Selon les rumeurs, ses sacs à main lui permettaient également de faire passer des messages à ses assistants : en le posant ou en le changeant de main, elle leur signifiait qu'elle voulait partir ou couper court à une conversation.

Le plus grand des secrets entourait d'ailleurs le contenu des sacs à main royaux. Mais que pouvait donc bien y ranger la reine, elle qui n'avait besoin ni de clés, ni de papiers d'identité ? Le voile a été en partie levé sur ce mystère dans un sketch diffusé lors du jubilée de platine célébrant les 70 ans de règne d'Elizabeth II. On y voyait la reine et l'ours Paddington boire un thé au palais de Buckingham, partager leur passion commune pour les sandwiches à la marmelade et se confier leurs astuces pour les transporter en toute discrétion.

Pour les autres accessoires, la reine aimait les broches, souvent à valeur symbolique, ou les colliers de perles, de préférence à trois rangs. Elle perpétuait des traditions un peu désuètes, comme le port des gants, une habitude qui avait aussi un côté, pratique souligne Grant Harrold, ancien majordome de la famille royale. Il s'agissait de "veiller à ne pas attraper de microbe ou de rhume" lorsqu'elle serrait les mains de ses sujets.

Des coupons de rationnement pour payer sa robe de mariée

La reine à 21 ans lorsqu'elle épouse le Philip en 1947, et pour donner l'exemple à la sortie de la guerre, Elizabeth impose que des coupons de rationnement soient utilisés pour confectionner sa robe de mariage. Cette tenue, créée comme sa robe de couronnement par le couturier Norman Hartnell, est ornée de 10.000 perles formant des motifs de fleurs et se termine par une traîne de soie quatre mètres.

Pas de fourrure depuis 2019

En novembre 2019, l'habilleuse de la reine annonçait la souveraine n'achèterait plus de fourrure d'origine animale. Une décision prise après des critiques de la part des associations de défense des animaux. Depuis, la reine n'a plus acheté plus que des pièces en fourrure synthétique, tout en continuant de porter ses anciens manteaux et chapeaux en fourrure.