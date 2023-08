Mort de Geneviève de Fontenay : miss et célébrités lui rendent hommage

Geneviève de Fontenay a tiré sa révérence à l'âge de 90 ans . Elle est décédée dans la nuit de lundi à mardi, a appris mercredi l'AFP auprès de son entourage, confirmant une information de TF1. Emblématique "Miss des Miss", elle a régné pendant plus de 60 ans sur les concours de beauté, avant de claquer la porte pour divergences de vues, en 2010. "C'est une icône du patrimoine français. (...) On n'était pas toujours d'accord, mais j'ai toujours eu beaucoup de respect pour Geneviève", a réagi Sylvie Tellier, Miss France 2002 et ancienne directrice générale de la Société Miss France, sollicitée par l'AFP.

"Elle restera à jamais dans nos mémoires et particulièrement dans la mienne", a-t-elle ajouté sur son compte Instagram. "C'est toute une page de l'histoire Miss France qui disparaît avec elle (...) Mes condoléances à sa famille et à ses proches. Au revoir Geneviève".

"Geneviève l'éternelle" attachée à la Lorraine

Sophie Thalmann, élue Miss France 1998 exprime sa tristesse "on ne s'y attendait pas, on la croyait tellement immortelle que ça fait bizarre de se dire qu'elle n'est plus de ce monde mais elle sera dans tous les coeurs des français, c'est une éternelle [...] nous étions lorraines toutes les deux, quand nous nous sommes rencontrés, elle espérait que je sois élue Miss France parce ça lui tenait à coeur de voir une Miss Lorraine élue Miss France, finalement j'ai été la dernière dans son coeur".

Vive émotion également pour Christiane Lillio, Miss France 1968, devenue amie proche de Geneviève de Fontenay. "C'est très dur parce que c'est une page qui se tourne", a-t-elle confié à France Bleu Saint-Etienne Loire . "Et elle ne peut pas se tourner cette page parce que c'est toute une vie. C'est elle qui a fait mon élection à Saint-Étienne, j'avais seize ans et demi. Je suis devenue Miss France 1968 et à partir de ce moment-là, on ne s'est jamais, jamais séparées. Jamais. On a toujours eu un lien d'amitié, d'affection, de fidélité, de travail, de complicité, de rires et de pleurs".

"Elle a été mon guide depuis l'âge de 19 ans", a salué, très émue sur franceinfo, Cindy Fabre, directrice du concours Miss France. Saluant "une personnalité, une oreille", toujours présente "quand vous aviez envie d'être reboosté", l'ancienne Miss France en 2005 a confié avoir "vraiment le cœur lourd", estimant que "c*'est un pan de l'histoire qui se tourne".* Sa façon "d'assumer sa personnalité, ses pensées et d'être une femme tout simplement", manqueront, a relevé Cindy Fabre.

Geneviève de Fontenay "est dans mes pensées. Elle est dans ma façon de travailler, dans ma façon de transmettre aussi aux femmes d'aujourd'hui les valeurs qui font que les Miss France puissent être respectées, respectables partout où elles se déplacent", a-t-elle expliqué.

D'autres gagnantes du concours telles que Marine Lorphelin (Miss France 2013) et Iris Mittenaere (Miss France 2016) ont également tenu à faire part de leur émotion sur Instagram. "Quelle tristesse d'apprendre cette nouvelle. Un emblème du concours... j'ai une pensée émue pour tous les membres de la famille Miss France et pour la famille de Geneviève", a notamment publié la candidate sacrée Miss Univers en 2016.

Jointe par France Bleu Alsace , Delphine Wespiser, Miss France 2012, a fait part de sa "tristesse" et de sa "reconnaissance".

"Une femme de conviction"

Au micro de TF1 , Jean-Pierre Foucault, présentateur phare de l'émission Miss France, a rendu hommage à une figure "très populaire". "Lorsque vous voyiez son chapeau arriver, on savait que Geneviève était là. C'était, dans toutes les salles, un tonnerre d'applaudissement", a décrit l'animateur qui présente le concours de beauté depuis 1995.

Émotion partagée par Stéphane Bern, qui fut membre du jury Miss France. "C'était un vrai petit soldat. Elle ne pensait pas à elle, mais à ce que les gens attendaient d'elle et elle leur donnait. Elle était d'une vraie générosité", a réagi l'animateur sur franceinfo, évoquant "une femme admirable dont on s'est beaucoup moqué." "Geneviève faisait partie des gens qui vous appelaient dès que vous passiez à la télé ou qui vous envoyaient des SMS impromptus à chaque fois qu'elle vous voyait à la télévision."

L'animateur du Village préféré des Français décrit "une femme de conviction" qui "aimait les valeurs intemporelles, pérennes de la France, parfois un peu désuètes. Elle avait une vision, on dirait un peu rétrograde aujourd'hui, mais pour autant, c'était une femme généreuse qui aimait les gens et ils lui rendaient bien. Parfois, elle s'emportait, mais la force de ses convictions lui permettait de continuer le combat quelles que soient les avanies qui lui tombaient dessus. Elle était de tous les combats, même ceux de trop et on lui pardonnait parce qu'elle était généreuse et sincère dans ses convictions."