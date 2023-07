Mort de Jane Birkin : l'ex-dirigeant de l'orchestre du Capitole se souvient d'"un moment magique" à sa venue

Jane Birkin est décédée ce dimanche, à l'âge de 76 ans. L'anglaise, icône de mode et de chanson a marqué les Français. En 2019, elle vient à Toulouse le temps d'un concert et laisse le souvenir d'un moment "magique" et "rare" à l'ex-dirigeant de l'orchestre du Capitole.

Jane Birkin à la Halle aux grains à Toulouse en 2019 L'Anglaise préférée des Français : Jane Birkin, est morte ce dimanche à l'âge de 76 ans chez elle, à Paris. Icône dans le monde de la mode et de la musique, aux côtés de Serge Gainsbourg, elle a marqué les esprits. Celui de Thierry d'Argoubet notamment, déléguée général de l'orchestre national du Capitole en 2019, lors de sa venue à Toulouse le temps d'un concert. Birkin dans l'écrin de la Halle aux grains Il décrit une femme d'une "grande simplicité, une sagesse, une personne solaire". "Elle était aussi très à l'écoute et impressionnée, continue-t-il. La Halle aux grains est un salle magique pour ce genre de projet, pour son rapport de proximité étonnant entre le public et l'artiste." Elle y interprète alors l'un de ses derniers concerts, "un moment très spécial, magique, rare". "J'ai été bercée par Gainsbourg et Birkin toute mon adolescence, explique-t-il*. C'était un grand bonheur."* Par la suite, Thierry d'Argoubet a essayé d'organiser d'autres concerts à Toulouse mais Jane Birkin était déjà trop malade.