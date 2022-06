Mort de Jean-Louis Trintignant : ses plus grands films

Jean-Louis Trintignant nous a quitté ce vendredi. Retour sur une extraordinaire filmographie, qui mélange des films d'auteurs et des œuvres grands publics, et qui ont à chaque fois remporté un vif succès.

Le brillant comédien Jean-Louis Trintignant est décédé ce vendredi à l'âge de 91 ans. L'acteur avait débuté dans le film de Christian Jacques intitulé "Si tous les gars du monde" , où il avait joué le court rôle d'un radioamateur parisien, avant d'interpréter près de 160 autres rôles au théâtre et au cinéma. Sans être exhaustif, voici quelques longs métrages qui ont marqué sa carrière.

Et Dieu... créa la femme

Et Dieu créa la femme - Brigitte Bardot, JL Trintignant © Maxppp - Stillphoto

Sous la caméra de Roger Vadim, le long métrage met en émoi la critique lors de sa sortie et fait office de rampe de lancement sur la scène internationale pour les carrières de ses deux principaux comédiens à savoir : Brigitte Bardot et Jean-Louis Trintignant. Le film à la prestigieuse distribution, fait scandale en 1956, car son metteur en scène Roger Vadim, évoque d'une manière directe les désirs féminins. L’œuvre sert également de carte de visite pour le petit village varois méconnu, Saint-Tropez qui connaitra par la suite l'essor qu'on lui connait.

Un homme et une femme

Un homme et une femme, JL Trintignant, Anouk Aimé, Claude Lelouch © Getty -

Oscar du meilleur film à Hollywood et Palme d'or à Cannes en 1966, réalisé et produit par Claude Lelouch, le film touche les spectateurs du monde entier. Le couple mythique Anouk Aimé et Jean-Louis Trintignant allié à la musique de Francis Lai et Pierre Barouh font de cette histoire universelle et intemporelle, l'un des bijoux du septième art.

Z

Affiche du film Z © Getty - Movie Poster Image Art

Énorme succès de l'année 1969, le film relate l'assassinat d'un député par des forces proches du pouvoir en place, mais que les autorités cherchent à camoufler. Fortement inspiré de l'assassinat de Georges Lambrakis (interprété par Yves Montand) en Grèce, Jean-Louis Trintignant incarne ici un inflexible juge d'instruction qui arrive à inculper au final malgré les pressions, les plus hautes autorités de l'état et de l'armée. Le long métrage reçoit en 1969 le Prix du jury au Festival de Cannes ainsi que le Prix d'interprétation masculine pour Jean-Louis Trintignant. Une année plus tard, son metteur en scène Costa Gavras reçoit l'Oscar du meilleur film étranger. À noter que la musique est signée du grand compositeur, Mikis Theodorakis.

Sans mobile apparent

Sans mobile apparent, Dominique Sanda et Jean-Louis Trintignant © Getty -

Tourné à Nice dans une mise en scène de Philippe Labro, le commissaire Stéphane Carella (Jean-Louis Trintignant) se retrouve face à deux meurtres commis le même jour ainsi que deux autres le jour suivant. À lui de trouver le point commun entre tous ces événements. Sacha Distel et le toujours excellent Paul Crauchet font partie de la distribution de ce long métrage au suspens soutenu. Jean-Louis Trintignant y est admirable.

Le train

Le train avec Romy Schneider et Jean-Louis Trintignant © Getty -

Mai 1940, face à l'invasion allemande, c'est la débâcle. Un train quitte les Ardennes à destination de la Rochelle. Au cœur de la tourmente, c'est la rencontre entre Julien et Anna mais aussi celle des autres réfugiés aux destins bousculés par le fracas des armes. Sous la direction de Pierre Granier-Deferre, le couple formé à l'écran par Jean-Louis Trintignant et Romy Schneider est bouleversant dans ce film qui sort sur les écrans en 1973. La distribution est également admirable à savoir : Régine, Maurice Biraud, Serge Marquand ou encore Paul le Person, tous contribuent à la réussite de cette œuvre à l'émouvant final. Difficile de rester insensible face à ce torrent d'émotions.

Flic Story

Flic Story, Alain Delon et Jean-Louis Trintignant © Getty -

Adapté de livre de Roger Borniche, ancien inspecteur de police, le film de Jacques Deray nous fait suivre la traque incessante de l'ennemi public numéro 1 de l'après-guerre, Émile Buisson. Meurtres, prises d'otages, courses-poursuites , durant trois années, le bandit est insaisissable. Le tandem, Jean-Louis Trintignant - Alain Delon , fonctionne à merveille, c'est ce dernier qui a produit le film en 1975.

Vivement dimanche

Vivement dimanche, François Truffaut, Fanny Ardant, Jean-Louis Trintignant © Getty -

Ultime long métrage de François Truffaut qui est sorti sur les écrans en 1983, il met en scène un agent immobilier et sa secrétaire (Fanny Ardant et Jean-Louis Trintignant ). Ce dernier est accusé de meurtre, sa collaboratrice secrètement amoureuse, va tout faire pour l'innocenter. Comédie policière avec plein de clins d’œil et de références aux maîtres du polar, le film est tourné en noir blanc, pour mieux restituer l'ambiance de l'âge d'or Hollywoodien. Une belle réussite.