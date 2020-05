Mort de Jean-Loup Dabadie : l'académicien était très attaché à Grenoble et fervent supporter du FCG

Le scénariste, parolier, homme de lettres, académicien et ancien journaliste Jean-Loup Dabadie est décédé ce dimanche matin à l'âge de 81 ans. Il a passé son enfance à La Tronche, près de Grenoble, chez ses grands-parents et il était un grand supporter du FCG.

L'artiste et académicien Jean-Loup Dabadie, qui a notamment été écrivain, journaliste, scénariste ou encore parolier, est décédé ce dimanche à Paris à 81 ans. Il est mort de maladie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il avait écrit entre autres les titres "Lettre à France" pour Michel Polnareff et "Femmes je vous aime" interprété par Julien Clerc. Jean-Loup Dabadie était entrée à l'Académie française en avril 2008, à l'âge de 70 ans.

Il a passé son enfance à Grenoble

L'académicien est né à Paris mais il a passé une grande partie de son enfance chez ses grands-parents, à La Tronche. Il a été scolarisé au lycée à Champollion à Grenoble, avant de fréquenter les lycées parisiens Janson-de-Sailly et Louis-le-Grand où il a nourri sa passion pour l'écriture.

Jean-Loup Dabadie était aussi un fervent supporter du FCG, le club de rugby grenoblois. Marc Chérèque, président du club de rugby grenoblois entre 2005 et 2016 a souvent eu l'occasion de l'accueillir en tribune présidentielle au stade.

Marc Chérèque, ancien président du FCG se souvient de Dababie le supporter. Copier

"C'était quelqu'un qui aimait beaucoup le FCG, je l'ai connu quand j'étais joueur, puis dirigeant du club. Il venait dès il le pouvait pour supporter _son club de cœur_. Il échangeait avec moi par sms pour exprimer sa joie quand on gagnait et sa déception quand on perdait, de longs sms d'académicien avec un style qui lui était très particulier. Il était réellement un passionné de rugby et du FCG", se souvient Marc Chérèque.