Mort de Jean-Paul Belmondo : "au commissariat, on voulait tous être Bébel" se souvient un policier mayennais

La France rend un dernier hommage à un copain, presque un membre de chaque famille du pays. Une icône du cinéma, une légende, un grand pro, un type chaleureux.

Ce jeudi après-midi, un hommage national est organisé aux Invalides pour Jean-Paul Belmondo, mort à l'âge de 88 ans, lundi. Le Président Emmanuel Macron prononcera l'éloge funèbre.

Bébel était une star en particulier chez les policiers, lui qui a souvent endossé le costume de flic au cours de sa carrière. Philippe Lahondès, officier de police à Laval, a bien connu Jean-Paul Belmondo. Il a croisé le "Magnifique" quand il a démarré sa carrière dans un commissariat parisien, sur les Champs-Elysées : "j'hallucinais de le voir régulièrement dans le quartier, c'était mon idole. Un homme courtois, poli, chaleureux. Une agréable rencontre qui a bouleversé ma vie. Quand on allait au café du coin, on le voyait, on discutait. on voyait qu'il aimait les flics ça c'est sûr. On voulait tous être Bébel, la veste en cuir, l'arme. C'est une personne qui m'aura vraiment touchée".