Mort de Jean-Paul Belmondo : "C'était quelqu'un de simple" témoigne une alsacienne

La France rend hommage ce jeudi 9 septembre à l'icône du cinéma français Jean-Paul Belmondo, décédé lundi 6 septembre à 88 ans. L'heure pour celles et ceux qui l'ont côtoyé de partager leurs souvenirs : Vanessa, habitante de Bischwiller et auxiliaire de vie, parle d'un homme "simple" et "qui avait la joie de vivre."

"C'était Bébel le fou !"

C'est par des amis communs que Vanessa, auxiliaire de vie à Bischwiller, se retrouve près de Cannes en juillet 2018 pour s'occuper de l'acteur, déjà affaibli par deux accidents vasculaires cérébraux. Elle se souvient de sa gentillesse, "c'était quelqu'un de simple, il avait la joie de vivre", de ses yeux clairs : "un regard perçant" et de son élégance aussi : "Ah ça le look, si tout le monde pouvait lui ressembler !"

Vanessa connaissait déjà Jean-Paul Belmondo à travers ses films : "J'aimais bien Le Professionnel. Mais après il y en avait plein, les films de Jean-Paul Belmondo c'était toujours un plaisir de les voir." Des films que l'acteur regardait parfois : "Je pense qu'il se remémorait le passé, de l'époque où il était jeune."

"C'est vrai que l'on rigolait beaucoup là dessus, sur les films [dans lesquels il avait tourné] avec pas mal de femmes où il faisait un peu le coq on va dire" raconte Vanessa, "pour lui c'était des moments agréables." Un bon vivant, qui aimait rire et sortir : c'est l'image que gardera Vanessa de Jean-Paul Belmondo, l'image aussi que laisse cet acteur légendaire au grand public.