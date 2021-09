Mort de Jean-Paul Belmondo : disparition d'une idole

La peine est immense, Jean-Paul Belmondo est mort ce lundi 6 septembre. L'idole de plusieurs générations qui a à son actif une prestigieuse filmographie n'est plus. Retour sur une carrière exemplaire de la part d'un homme qui a toujours su garder l'estime et l'amour indéfectible de son public.

L' as des as - Jean-Paul Belmondo

Dès son plus jeune âge, le fils de Sarah et Paul Belmondo est attiré par le cirque et le théâtre. Adolescent, suite à une primo-infection, ses parents l'envoient en convalescence en Auvergne, au grand air il songe à son avenir, c'est décidé il sera comédien. À son retour, grâce à une connaissance paternelle, il rencontre André Brunot qui est alors le doyen de la Comédie Française. Il lui récite la fable "Le savetier et le financier" : "Tu es nul, rentre chez toi. Tu n'es pas du tout fait pour ce métier" lui répond-il. Malgré ce faux départ, il persiste et s'inscrit aux cours d'art dramatique de Raymond Girard afin de présenter le concours d'entrée du Conservatoire.

La bande du consevatoire , JP Belmondo, Pierre Vernier, Jean Rochefort, Philippe Noiret © Getty -

La bande du Conservatoire

Après plusieurs tentatives infructueuses, il intègre finalement la prestigieuse école en 1952, et fait connaissance avec d'autres apprentis comédiens qui seront ses amis pour toujours, à savoir : Jean-Pierre Marielle, Pierre Vernier, Jean Rochefort, Michel Beaune ou encore Bruno Cremer et Claude Rich. En cours, ses prestations ne font pas l'unanimité, son illustre professeur Pierre Dux lui déclare après le passage d'une scène : "Laid, nul, faites un boulot manuel. Jeune premier ? Mais vous n'y pensez pas !". Bien des années plus tard, Jean-Paul Belmondo au bras de sa compagne Ursula Andress, le croise sur les Champs-Élysées : "Vous voyez, maître, je fais ce que je peux !" lui lance t-il à la volée. L'ancien sociétaire de la Comédie Française, lui présenta ses excuses...

En 1956 arrive le concours de sortie du conservatoire, une fois encore il est boudé par ses professeurs qui ne lui délivrent qu'un simple accessit, qui lui barre automatiquement l'entrée à la Comédie Française. Ses copains, révoltés, le portent alors sur leurs épaules en triomphe sur la scène du conservatoire et le futur interprète de Flic ou Voyou en profite pour faire un "bras d'honneur" à destination des membres du jury médusés.

Premiers films et Nouvelle vague

Il débute sa carrière sur le grand écran en 1958 dans le film de Marc Allégret intitulé "Sois belle et tais-toi", il y tient un petit rôle et côtoie par la même occasion un jeune comédien qui tente lui aussi de percer, Alain Delon. Ce premier film, lui met définitivement le pied à l'étrier puisqu'il est engagé la même année sur le long métrage de Marcel Carné, "Les tricheurs".

A bout de souffle, Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo © Getty -

Repéré par Jean-Luc Godard, sortant d'un film de Claude Chabrol " À double tour", il accepte finalement du bout des lèvres le rôle principal de "À bout de souffle". Dès les premiers jours de tournage, le comédien est conquis ; "Jamais je ne m'étais senti aussi libre. Un vrai jeu. A la sortie, je n'en mène pourtant pas large. Mais le public faisait la queue...". Jean-Paul Belmondo, ne quittera plus le sommet de l'affiche, la nouvelle vague du cinéma français le propulse au rang de vedette confirmée.

En route vers la gloire

Les tournages s’enchaînent : de Claude Sautet avec son sublime "Classe tous risques", à l'enlevé "Cartouche" de Philippe de Broca, il est également dirigé par Jean-Pierre Melville auprès duquel il tourne deux grands classiques "Léon Morin prêtre" et le sombre polar intitulé "Le doulos".

Un singe en hiver, Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo © Getty -

La rencontre avec Jean Gabin va compter pour la suite de sa carrière, tous les deux se retrouvent pour le film d'Henri Verneuil, "Un singe en hiver". Le film est admirable, les dialogues somptueux sont signés Michel Audiard. Lors des premiers jours de tournages, les comédiens s'observent, en dehors des prises ils se parlent peu, Belmondo lisant tous les jours le journal L’Équipe, Gabin lui préférant Paris-Turf. C'est la passion commune pour le sport qui va briser la glace. Voyant que le jeune comédien ne se prenait pas au sérieux, le patriarche se mit un beau jour à côté de lui pour parler football, la glace était brisée, le tournage fut sans nuage.

Le faste des années 70 et 80

Le comédien décide de créer sa maison de production, Cerito Films, il enchaîne films et succès populaires. "Les Mariés de l'an II", "Le Casse", "Docteur Popaul", "La Scoumoune", "Le Magnifique" font au total des millions d'entrées. En 1975, le long métrage "Peur sur la ville" remporte tous les suffrages, les scènes tournées sans doublure sont à couper le souffle.

Tournage de Peur sur la ville, Henri Verneuil, Charles Denner et JP Belmondo © Getty -

Il enchaîne ensuite ,"L'Incorrigible" de Philippe de Broca,"L'Alpagueur" de Philippe Labro, "Le Corps de mon ennemi" à nouveau dirigé par Henri Verneuil, puis "L'Animal" de Claude Zidi. Jean-Paul Belmondo est alors au sommet de sa popularité, sa façon de jouer simple et décontractée avec une gestuelle appuyée qui n'est pas sans rappeler celle de l'une de ses idoles, le grand Jules Berry, est adorée par ses nombreux fans.

Les années 80 sont fastes, il caracole en tête du box office avec des films sur mesure à l'image de "Flic ou voyou", "Le Guignolo", "Le Marginal" ou encore "Le Professionnel". En 1988, Claude Lelouch lui offre un rôle à sa mesure avec "Itinéraire d'un enfant gâté". En donnant ici la réplique au jeune Richard Anconina, il se retrouve dans la même position de patriarche que lorsqu'il était jeune comédien auprès de Jean Gabin dans "Un singe en hiver", la boucle était bouclée.

Sur les conseils de son ami Robert Hossein, il fait un retour fracassant sur les planches en jouant : "Frédérick ou le boulevard du crime", "Tailleur pour dames", "La puce à l'oreille" ou encore "Cyrano de Bergerac".

Au cours de l'été 2001 en Corse, il est victime d'un accident vasculaire cérébral. Il est rapatrié en urgence à Paris puis reste en rééducation de nombreux mois dans un établissement spécialisé du nord de la France. Ce grave accident de santé l’éloignera longtemps des plateaux.

En 2008, dernière apparition au cinéma dans "Un Homme et son chien" de Francis Huster. Ce film du retour au grand écran n'a pas le succès escompté, mais fait défiler autour du personnage principal une pléiade de grands comédiens, de Françoise Fabian à Daniel Prévost, de Jean Dujardin à Micheline Presle, comme un hommage à Belmondo.

Jean-Paul Belmondo vient de nous quitter, nous pleurons sa disparition. Espiègle, tendre, casse-cou, enjôleur, ami, bon copain sur qui l'on peut toujours compter, l'homme et le comédien sont irremplaçables. Côté vie privée, il a toujours privilégié sa famille (il refusait les tournages durant les mois d'été, pour être avec ses enfants), les malheurs ne l'ont cependant pas épargné, à l'image de la disparition de sa fille Patricia en 1994 dans l'incendie de son appartement parisien qui l'a terriblement affecté. Il va cruellement nous manquer, ses films sont heureusement là pour nous faire apprécier l'immense artiste qu'il était.

Ciao Bébel, on t'aime !