Mort de Jean-Paul Belmondo : sa vocation d'acteur serait née dans le Cantal

Jean Paul Belmondo est mort ce lundi à l'âge de 88 ans. Acteur majeur, il aura rythmé et incarné le cinéma français pendant plus de 50 ans. Il avait tourné près de 80 films et joué dans une trentaine de pièces. Et si cette immense carrière était née sur les hauteurs du Cantal, dans la commune d'Allanche. C'est une théorie décrite par le journaliste Laurent Bourdon dans "Définitivement Belmondo". En 1949, à l'âge de 16 ans, il avait été envoyé par son médecin de famille dans la commune suite à une primo-infection tuberculeuse. Il y séjournera une année.

Pleinement investi dans la vie du village, Jean-Paul Belmondo avait d'abord ambitionné d'être berger. Il était des fêtes de village, des kermesses, des foires, des clubs sportifs, et c'est dans cette vie cantalienne qu'il se découvre des talents inconnus jusque là. Ses sorties déclenchent des rires et des applaudissements des habitants du canton. Remonté à Paris, le jeune Belmondo prend des cours de théâtre qui l'emmèneront vers la carrière qu'on connait désormais.

Son père, le sculpteur Paul Belmondo, avait remercié le Cantal

Le père de Jean-Paul Belmondo, le sculpteur Paul Belmondo était venu en Auvergne en 1973 raconte Laurent Bourdon. Il avait présidé, au sommet du Puy-de-Dôme, le jury de la section sculpture du Prix des volcans. Il avait admis "ne pas pas très bien connaître la région, relate Laurent Bourdon, tout en déclarant lui être particulièrement reconnaissant d’avoir si bien influencé son fils".