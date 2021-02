ÉCOUTEZ - Mort de Jean-Pierre Bastiat : hommage à un héros du Grand Chelem 77

Un document sonore exceptionnel dans l'émission "Les Têtes à pack" ce vendredi sur France Bleu Gascogne. Joueur emblématique de l'US Dax, figure de la ville, l'ancien international de rugby Jean-Pierre Bastiat est mort dans la nuit de mardi à mercredi. Pour lui rendre hommage, alors que ses obsèques ont été célébrées ce vendredi après-midi à Dax, France Bleu Gascogne vous propose de revivre le Grand Chelem de 1977 à travers la saveur des commentaires de Roger Couderc et Pierre Albaladejo et les voix de Jean-Claude Skrela et Jean-Pierre Rives, anciens camarades de Bastiat, qui pleurent le colosse dacquois disparu.

C'est un peu de nous qui part avec lui - Jean-Pierre Rives

Bastiat, Rives et Skrela ont formé une troisième ligne de légende cette année-là, il y a 44 ans. "Jean-Pierre Bastiat pensait qu'on ne perdrait jamais" confie Skrela, ému.

À ÉCOUTER - Mort de Jean-Pierre Bastiat : hommage à un héros du Grand Chelem 77 Copier

Jean-Pierre Bastiat avait 71 ans. Ses obsèques ont été célébrées ce vendredi par le père Phillipe Lebel, ancien 3/4 centre de l'US Dax et par le père Christian Coucouron, l'aumonier des arènes de Dax.