Mort de Jean-Pierre Pernaut : "C'est un copain qui disparaît", pleure Henri Sannier

L'ancien présidentateur de "Tout le sport" sur France 3, Henri Sannier, est abasourdi par la disparition de Jean-Pierre Pernaut, décédé ce mercredi d'un cancer du poumon. Les deux hommes se connaissaient bien.

"C'est la mort d'un copain. C'est beaucoup de détresse chez moi. J'ai du mal à vous parler. C'est extrêmement dur. C'est un copain qui disparaît. Ça arrive subitement. Je savais qu'il était malade, mais je ne m'y attendais pas", confie Henri Sannier, bouleversé, à France Bleu Picardie. Les deux journalistes avaient début ensemble leur carrière à Amiens.

"J'ai passé des années extraordinaires avec lui"

"J'ai passé des années extraordinaires avec lui. On a débuté tous les deux à la télé, à l'ORTF Picardie. On faisait une émission de sport qui s'appelait "Sport en Picardie". Il était toujours à fond la caisse. D'abord, il s'occupait de l'automobile. Moi, je m'occupais du foot et puis du cyclisme. Plus tard, on a vécu une belle aventure encore en faisant le journal régional de la RTF Picardie", se souvient Henri Sannier.

Les deux journalistes ont pris une voie différente par la suite. Jean-Pierre Pernaut est parti sur FR3 avant d'intégrer TF1. Henri Sannier a travaillé sur FR3 puis à Antenne 2 où il a présenté les journaux de 13h et de 20h.

Face à face au journal de 13h

"Ce qui est marrant, c'est qu'on s'est retrouvé face à face. Moi, je faisais le 13h d'Antenne 2 à l'époque et lui faisait 13 heures de TF1. Il réalisait un meilleur score que moi. Mais on était resté copains et on se voyait très souvent", raconte Henri Sannier. "Il m'avait invité pour ses 30 ans de télévision sur TF1. Alors, les gens de TF1 ont vu arriver un mec de la deux. Ils ont été surpris. On leur a expliqué quand on était les meilleurs copains du monde." Il faut dire aussi que les deux hommes avaient en commun le même amour de la Picardie.

Henri Sannier salue un grand professionnel, resté proche des gens. "Il connaissait par coeur la province parce qu'il y avait des racines et qu'il avait des amis et qu'il sentait battre le coeur de la France. Et ça, il le rendait bien dans ses émissions. Et c'est pour ça qu'il battait tous les records d'audience et de popularité", confie-t-il.