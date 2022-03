Jean-Pierre Pernaut, ex-présentateur star du 13H de TF1, est mort

Jean-Pierre Pernaut a présenté le journal de 13h de TF1 pendant plus de trente ans.

Jean-Pierre Pernaut souffrait d'un cancer du poumon depuis mai 2021, avait-il annoncé en novembre. Il avait également été traité pour un cancer de la prostate. On apprend ce mercredi la mort de l'ancien présentateur du journal de 13h de TF1 à l'âge de 71 ans. "Le père de Tom, Lou, Olivier et Julien est décédé des suites de son cancer du poumon" mercredi après-midi, a annoncé son épouse Nathalie Marquay-Pernaut, quelques minutes avant que TF1 ne confirme la disparition du journaliste.

"Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du cancer" confiait-il, combattif, en révélant son cancer du poumon dans une vidéo postée sur Twitter le 22 novembre 2021. Et d'expliquer : "Je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres pendant des années et des années. On m'a dit d'arrêter de fumer, je n'y ai pas cru, j'aurais dû arrêter."

L'ancien présentateur vedette est resté aux commandes du journal de 13h de TF1 pendant 33 ans, battant régulièrement des records d'audience. Son édition de la mi-journée était régulièrement présentée comme la plus regardée d'Europe. Et Jean-Pierre Pernaut était devenu une figure emblématique de la télévision, défendant une ligne éditoriale proche de son public, ancrée dans le patrimoine, les traditions et la France rurale.

Depuis son départ du journal télévisé, il s'était lancé dans la publication d'un magazine papier baptisé "Au cœur des régions".

Il avait également pris publiquement la défense de la chasse en novembre 2021.

Amiénois d'origine, il avait régulièrement un mot pour sa région natale, la Picardie, à laquelle il était resté très attaché. En mars 2021, l'ex-présentateur avait partagé ses souvenirs dans l'émission "Place(s) à" sur France Bleu.