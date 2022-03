Un "grand monsieur", "amoureux des régions" : les réactions après la mort de Jean-Pierre Pernaut

Beaucoup d'émotion ce mercredi soir après l'annonce du décès de Jean-Pierre Pernaut, légende du journal de 13h de TF1. Le journaliste a succombé à un cancer des poumons. Ses amis et collègues ont tenu à lui adresser des messages sur les réseaux sociaux en hommage à l'homme "de caractère, passionné, sincère".

"La France est veuve"

Une des premières réactions vient de son collègue de TF1 Jean-Pierre Foucault. "La France profonde est veuve", a réagi ce mercredi le présentateur de Miss France qui était d'ailleurs accompagné de Jean-Pierre Penaut lors de la dernière cérémonie en décembre. "Mon ami JPP a fait pendant des années le JT que les Français aimaient, et que l’intelligentsia brocardait" conclut-il.

Nous sommes très tristes - Jean-Pierre Foucault

Le journaliste et présentateur de Koh-Lanta Denis Brogniart évoque "un grand frère dans ce métier". Il se souvient d'un homme "si bienveillant". Pour lui, Jean-Pierre Pernault est "Un grand monsieur, un complice de + de 20 ans, un grand présentateur qui a créé son journal, l’a assumé en a fait un formidable succès pendant plus de 30 ans."

C'était incroyable la popularité de cet homme - Denis Brogniart, sur France Bleu

"C'est la mort d'un copain. C'est beaucoup de détresse chez moi. J'ai du mal à vous parler. C'est extrêmement dur. C'est un copain qui disparaît" confie Henri Sannier, bouleversé, à France Bleu Picardie. Ça arrive subitement. Je savais qu'il était malade, mais je ne m'y attendais pas" explique-t-il. Les deux journalistes avaient débuté ensemble leur carrière à Amiens.

Sur France Bleu, la présentatrice météo Evelyne Dhéliat fait part de sa profonde douleur : "C'est 40 ans d'amitié, de travail en commun, de joies. C'était un peu comme un frère pour moi" raconte-t-elle, émue. "Je me souviens de son rire, je l'ai eu encore au téléphone il y a quelques jours".

Il était authentique, chaleureux - Evelyne Dhéliat

"Il faisait partie de la famille de tous les Français"

Le présentateur de Slam sur France 3, Cyril Féraud met en avant "la passion de son métier, l’amour de notre Pays et de nos régions, le respect des téléspectateurs" et conclut "Il était unique". quand l'animateur Christophe Beaugrand souligne "gentillesse infinie". Jean-Luc Reichmann fait part de sa profonde tristesse. Il prend cette nouvelle "comme un véritable coup de poignard". "Tu es et resteras un exemple pour moi mon Jean-Pierre conclut l'animateur des "12 coups de Midi". Laurence Boccolini, ancienne animatrice de TF1, se remémore sur Instagram les moments partagés avec lui : "Je garde de si bons souvenirs des moments en plateau avec toi. Ton rire éclatant" écrit-elle.

Dans un communiqué, le Groupe TF1 fait part de "son immense douleur" et évoque aussi le grand journaliste qu'était Jean-Pierre Pernaut : "La télévision perd un de ses plus grands journalistes, TF1 un membre de sa famille." "Il faisait partie de la famille de tous les Français", poursuit le groupe, qui parle d'un "journaliste avec un sens du public hors norme, il était extrêmement investi, avec un enthousiasme intact." TF1 parle aussi d'"un homme de caractère, passionné, sincère, engagé, chaleureux, amoureux de son métier, des équipes de la rédaction comme de son public".

"Nous perdons un grand journaliste", a réagi de son côté ce mercredi la ministre de la Culture Roselyne Bachelot après le décès de Jean-Pierre Pernault. Elle souligne le "Maître du journal de 13h de TF1 pendant plus de 30 ans, Jean-Pierre Pernaut a notamment contribué à mettre en valeur nos territoires et la beauté de la France. J’adresse mes pensées émues à ses proches et ses collègues."

Le chef de l'Etat Emmanuel Macron aussi a réagi sur Twitter : "Jean-Pierre Pernaut a habité le cœur de nos foyers. Durant trente ans, il a donné rendez-vous à 13h aux Françaises et aux Français pour leur transmettre les dernières informations, mais aussi sa passion de la France, de nos régions, de notre patrimoine. Nous ne l'oublierons pas".

Les réactions des candidats à l'élection présidentielle

Les candidats à l'élection présidentielle ont aussi tenu à réagir ce mercredi à la mort du journaliste Jean-Pierre Pernaut. Tous mettent en avant son combat pour faire vivre la ruralité. La candidate LR Valérie Pécresse rend hommage au "visage de ces terroirs de France", Marine Le Pen le salue pour "son amour pour les beautés de notre pays" et Anne Hidalgo évoque "l'incarnation de la vie si riche de nos territoires". Eric Zemmour le remercie pour avoir "su faire vivre et faire aimer notre France rurale et ses trésors à des millions de Français". Jean Lassalle souligne "son amour des régions".