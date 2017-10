Mort de Jean Rochefort : il avait soutenu la cause des personnes sans-abri à Paris

Jean Rochefort est mort à l'âge de 87 ans la nuit dernière à Paris. Le comédien, très populaire, avait soutenu la cause de l'association "Les Enfants du Canal" en 2006 à Paris. Il était sensible au problème des personnes sans-abri.

Le monde du cinéma est en deuil ce lundi. L'acteur Jean Rochefort est mort la nuit dernière dans un hôpital parisien. Il avait 87 ans. C'était l'un des comédiens les plus populaires du cinéma français. C'était aussi un homme engagé.

Jean Rochefort était sensible à la cause des plus démunis. Il s'était mobilisé en 2006 à Paris pour les personnes sans-abri. Il avait soutenu l’association "Les Enfants du Canal". Les Enfants du Canal est une association née en 2007 à Paris suite au mouvement des "Enfants de Don Quichotte" le long du canal Saint-Martin. Elle lutte contre l’exclusion des personnes qui vivent dans la rue, en bidonville ou qui sont mal-logées. Au cours de l'hiver 2006-2007, près de 350 personnes avaient occupé un campement le long du canal Saint Martin à Paris. Une initiative lancée par l'acteur Augustin Legrand, militant pour le droit au logement. Jean Rochefort avait répondu à son appel.

Jean Rochefort au canal Saint-Martin. © Maxppp - Philippe Lenglin

En se rendant au canal Saint Martin, le comédien voulait "créer un événement pour que les pouvoirs publics s’inquiètent un petit peu que la ville lumière abritent des gens qui sont dans le désespoir et le malheur". Il voulait mettre en lumière cette cause pour qu'on "ne s'habitue pas et qu'on n'oublie pas" ces personnes sans abri, disait-il.

Des dizaines de réactions et d'hommages sur les réseaux sociaux

Le comédien était aimé pour sa personnalité et son humour. Les réactions pleuvent depuis l'annonce de sa mort. Parmi elles, par exemple : celle de la maire de Paris, Anne Hidalgo.