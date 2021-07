VIDÉO - "Jean-Yves Lafesse préférait amuser la galerie plutôt que d'étudier" se souvient un camarade de classe

Jean-Yves Lafessse est mort à Vannes jeudi 22 juillet à l'âge de 64 ans. Connu pour ses caméras cachées et ses canulars téléphoniques, le Breton souffrait de la maladie de Charcot, diagnostiquée après le premier confinement. Né à Pontivy, amoureux du golfe du Morbihan, l'humoriste breton était passé à Rennes pour les 35 ans de France Bleu Armorique mais aussi dans les studios de France Bleu Breizh Izel pour des chroniques quotidiennes.

À Carnac, on se souvient d'un "déconneur" qui "aimait profondément les autres"

En 2015, Jean-Yves Lafesse, de son vrai nom Jean-Yves Lambert, avait emmené son personnage Germaine Ledoux dans le Morbihan avec deux mois de représentations estivales au casino de Carnac. Il y avait joué son premier spectacle, intitulé "Détraqué". "C'était quelqu'un d’exubérant et très simple", se rappelle le maire Olivier Lepick.

On le croisait dans les bars, pas pour boire mais pour l'ambiance !

"Aujourd'hui il nous fait peut-être un peu pleurer mais il nous a fait beaucoup rire, ajoute le maire. Il disait qu'il n'était pas un humoriste mais un déconneur". Olivier Lepick se souvient d'attroupements à chaque fois que Jean-Yves Lafesse apparaissait dans les rues de Carnac. "Il était dans la vie comme dans ses productions, quelqu'un de naturel et d'entier. On le croisait souvent dans les bars, pas pour boire mais pour l'ambiance, c'était quelqu'un qui aimait profondément les autres."

Au collège à Pontivy, "il était plutôt là pour faire le pitre"

Jean-Pierre Le Clainche, adjoint à l'éducation à la mairie de Pontivy, a côtoyé Jean-Yves Lafesse sur les bancs du collège Charles Langlais. "Les études, ça ne l'intéressait pas du tout, il était plutôt là pour amuser la galerie. C'était toujours très drôle mais ses résultats s'en ressentaient beaucoup", se souvient-t-il.

Le grand-père de l'humoriste était Marcel Lambert, sénateur et maire de Pontivy de 1947 à 1971. "Ça faisait un décalage dans la famille. Ses parents ne savaient plus trop comment s'y prendre et l'avaient envoyé chez les moines à Timadeuc pour faire en sorte qu'il retrouve la voix de la sagesse", explique Jean-Pierre Le Clainche.

Il réveillait les auditeurs de France Bleu Breizh Izel jusqu'en février 2020

Les auditeurs de France Bleu Breizh Izel avaient rendez-vous avec Jean-Yves Lafesse tous les matins en 2019 et jusqu'en février 2020. Il tournait en dérision l'actualité dans ses chroniques "Lafesse réveille la Gaule" qui sont à (ré)écouter en ligne. Ses chroniques étaient ponctuées de fous rires mémorables, comme en septembre 2019 :

L'invité spécial des 35 ans de France Bleu Armorique

En 2018, Jean-Yves Lafesse était venu à Rennes pour fêter les 35 ans de France Bleu Armorique. "35 ans, elle les fait pas !", lance-t-il, amusé, dans une vidéo publiée sur notre compte Facebook. "Vous êtes prévenus, ça va chauffer à l'antenne, un truc complètement dingue, un feu d'artifice sonore."

Il a piégé les Bretons en 2011 pour "Lafesse-Noz"

En 2011, l'humoriste était revenu sur ses terres bretonnes pour une série de gags compilés dans le film "Lafesse-Noz, plus t'es à l'ouest, plus t'es Breton". À cette occasion, il avait tourné des scènes à Brest, Concarneau, Quimper et Lorient mais aussi à Guidel, Pont-Scorff et Carnac.

"Il a ramené la joie dans le village"

En 2006, Jean-Yves Lafesse achète une maison de vacances à Porspoder (Finistère) à Philippe et Mette Piart. "La visite a duré cinq minutes, et il l'a prise !" se souvient Philippe Piart. Pour la signature de la vente, l'humoriste débarque en taxi, conduit par un chauffeur en smoking, et enchaîne les sketches dans le bureau du notaire.

"On est devenus amis après la vente", glisse Philippe Piart, qui se souvient d'un homme "très érudit, très gai, qui pouvait être aussi bien Madame Ledoux (personnage d'un de ses sketches) que quelqu'un qui connaissait bien la littérature. Il a ramené de la gaieté dans le village, tout le monde était toujours ravi de le voir arriver."