Les chefs cuisiniers, les personnalités politiques du Poitou et les habitants de Poitiers rendent hommage à Joël Robuchon, le chef Poitevin étoilé, décédé ce lundi 6 août.

Poitiers, France

L'annonce du décès de Joël Robuchon, ce lundi 6 août 2018, fait beaucoup réagir dans le Poitou, sa région natale. Le chef le plus étoilé au monde est né à Poitiers et a toujours conservé des attaches dans la Vienne.

Les chefs poitevins saluent leur ambassadeur

Pour l'ancien chef étoilé de Saint-Savin, Christophe Cadieu, Joël Robuchon illustre "une belle réussite pour un homme qui n'est parti de rien. Il travaillait une cuisine précise et méticuleuse"

Fabien Dupont, chef du Saint-Fortunat à Neuville de Poitou, estime que "le Poitou perd un très grand monsieur et un ambassadeur, qui gardait toujours un œil sur les jeunes chefs locaux".

Au Futuroscope, le chef Noël Gutrin a dirigé la restauration du Parc et côtoyé Joël Robuchon. Il l'a fait venir pour fabriquer la purée géante en septembre 2012 pour les 20 ans du site et a monté avec lui le Trophée des Futures Etoiles : "Il était la pépite de son époque! C'était la grande rigueur, le travail bien et tout donner dans son travail"

"Une grande perte pour les Poitevins"

Ancien Premier Ministre et ancien sénateur de la Vienne, Jean-Pierre Raffarin était un ami du chef étoilé. Il réagit sur son compte Twitter avec ces mots :

J’apprends le décès de Joël Robuchon avec une immense tristesse.Cet homme, mon Ami, était l’incarnation de la fidélité. Il était fidèle aux siens, à son métier,à ses apprentis,à la France...Compagnon, son nom était déjà « le poitevin fidèle ».Ses amis feront vivre sa mémoire. — Jean-Pierre Raffarin (@jpraffarin) August 6, 2018

Le maire de Poitiers, Alain Claeys, rappelle que Joël Robuchon avait "gardé des racines dans le département de la Vienne". Il décrit "une grande perte pour la cuisine française et pour les Poitevins, qui profitaient de son rayonnement international".

L'ancien patron du Futuroscope, Dominique Hummel a fêté trois anniversaires du Parc d'attractions en présence de Joël Robucon en 2007, 2012 et 2017 : "Il était très fidèle à cette région, très simple mais très perfectionniste. Il y avait beaucoup d'enthousiasme chez lui, il était jovial."

Le député LREM de la Vienne Sacha Houlié réagit sur Twitter :