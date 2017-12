Mort de Johnny Hallyday : il n'a jamais chanté au festival Rock en Seine

Jean-Paul Huchon, ancien président du Conseil régional d'Ile-de-France est le créateur du festival Rock en Seine qui a lieu tous les ans au Domaine national de Saint Cloud. Johnny Hallyday n'est jamais venu à ce festival "pour des raisons économiques", indique Jean-Paul Huchon.

Le festival "Rock en Seine", qui a lieu tous les ans au Domaine national de Saint Cloud, n'a jamais accueilli Johnny Hallyday. A ce constat, Jean Paul Huchon ancien président du Conseil régional d'Ile-de-France et créateur de ce festival, qui était sur France Bleu Paris mercredi matin, répond : "Je pense que c'était difficile d'un point de vue économique".

Jean-Paul Huchon rappelle que Johnny Hallyday avait des "spectacles énormes". "Il n'est jamais venu, dit Jean-Paul Huchon, mais je pense qu'il s'y est promené".

Johnny était conforme au personnage qu'on connait"

Jean-Paul Huchon a toujours été fan de rock. Il a rencontré Johnny Hallyday à plusieurs reprises. Le premier souvenir qui lui reste c'est "comme la Région aidait et finançait une partie des films français, il est venu présenter un de ses films qui se déroulait sur le périphérique parisien qui était une poursuite infernale avec policiers, bandes rivales etc. Il était venu me le présenter à la Région et il était absolument conforme au personnage qu'on connait".

Jean-Paul Huchon se souvient de la démarche du chanteur, "une démarche un peu de grand fauve, de chat, une tranquillité dans la manière dont il s'exprimait et en même temps une certaine timidité face à des prétendus membres puissants".

Ma génération s'est reconnue en Johnny"

L'ancien président du Conseil régional d'Ile-de-France se dit "incrédule face à la mort du chanteur parce qu'il était une âme indispensable pour les Français. Il a marqué plusieurs générations. Moi, la mienne, s'était reconnue en lui bien sûr. Il a le don, une vraie capacité à entraîner par son charisme. Je suis allé à ses concerts, j'aimais beaucoup ses chansons plus sérieuses, en tout cas plus signifiantes comme Cadillac ou Diégo qui montrent que cet homme avait aussi une capacité à s'émouvoir des choses et à dire des choses qui avaient du sens".

Johnny est l'homme qui a importé l'Amérique en France"

Pour Jean-Paul Huchon, Johnny Hallyday est le représentant du rock'n'roll. "Il a d'ailleurs choisi un pseudo américain, il est l'homme qui a importé l'Amérique en France en quelque sorte et après, il a réussi à faire un rock'n'roll à lui, un rock'n'roll français et c'est ça qui est extraordinaire parce qu'il y a très peu d'artistes français qui arrivent à ça".