Mort de Johnny Hallyday : il s'était produit plus de vingt fois en Drôme-Ardèche

Johnny Hallyday est décédé dans la nuit de mardi à mercredi, à l'âge de 74 ans. L'Idole des jeunes vient de s’éteindre des suites de son cancer des poumons. Né le 15 juin 1943 à Paris, de son vrai nom Jean-Philippe Smet, la star s'était produite plus d'une vingtaine de fois en Drôme-Ardèche, au cours de sa carrière.

Ils avait fait le show en juin au festival Aluna

Ses deux derniers passages en Drôme-Ardèche sont ceux dont on se souvient le mieux. Il s'était produit au festival Aluna de Ruoms en Ardèche, le 17 juin 2017 avec ses copains des Vielles Canailles : Eddy Mitchell et Jacques Dutronc.

L'idole des jeunes parle au public du festival Aluna en Ardèche en juin 2017.

Johnny Hallyday, qui souffrait déjà de son cancer des poumons, avait réussi à faire le show devant 26.000 spectateurs.

Johnny Hallyday chantait "l'Hymne à l'amour" d'Edith Piaf sur la scène du festival Aluna en juin 2017.

Cinq ans auparavant, le 26 juin 2012, Johnny Hallyday se produisait déjà au festival Aluna devant près de dix mille spectateurs. A l'époque il s’était dit "heureux et ému" de venir chanter en Ardèche.

Johnny Hallyday lors de la présentation de sa tournée 2012 où il prévoit de venir au festival Aluna en Ardèche.

Sur scène, il avait même rendu hommage à sa maman Huguette Clerc qui a vécu à Viviers en Ardèche. Elle est enterrée au cimetière de Viviers où Johnny était venu en toute discrétion avec son épouse aux obsèques en septembre 2007.

Johnny Hallyday rendait hommage à sa mère sur la scène du festival Aluna en 2012.

Une vingtaine de concerts en Drôme-Ardèche depuis 1961

Johnny Hallyday au festival Aluna en Ardèche en juin 2017. © Radio France - Nathalie Rodrigues

Bien avant ces deux concerts ardéchois, l'idole des jeunes avait foulé les scènes, petites ou grandes, de Drôme-Ardèche une vingtaine de fois depuis 1961. En 1962, il s'était produit à Dieulefit au Théâtre de verdure, il était alors l'idole des jeunes et certains cassaient des fauteuils à ses concerts ; les organisateurs étaient alors inquiets. Les pompiers de Dieulefit s'étaient prépositionnés avec des lances à eau pour arroser la foule au cas où elle se déchaînerait trop.

Johnny Hallyday était venu presque chaque année donner un concert en Drôme-Ardèche entre 1961 et 1980. Il s'était produit au Club et à l'Alhambra à Romans mais aussi au Casino de Vals-les-Bains, à Tain-l'Hermitage, à Beaumont-lès-Valence, à Montélimar et à cinq reprises à Valence où il était venu la dernière fois en 1995.

Plus étonnant, Johnny était même venu inauguré le Mammouth de Guilherand-Granges en 1978. Un chapiteau plein à craquer avait alors vibré au son de "Noir c'est noir". Johnny avait également enflammé le public d'Annonay en 1962 et 1990. La star était revenue dans la ville ardéchoise en 2012 avec Jean Rochefort pour le tournage du film "L'homme du train" de Patrice Leconte. Johnny jouait alors le rôle d'un voyou accueilli par Jean Rochefort dans une petite ville de province.