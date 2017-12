Mort de Johnny Hallyday - "J'aimerais encore que tu sois là" : Johnny Star, sosie officiel de Johnny

Johnny Hallyday, 74 ans, est mort chez lui à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine) vers 2h35 du matin mercredi. Johnny Star, le sosie et doublure officielle de Johnny Hallyday est bouleversé et il lui rend hommage mercredi matin sur France Bleu Paris.

Johnny Star, est le sosie et la doublure officielle de Johnny Hallyday. La nouvelle de la mort du chanteur l'a bouleversé. Johnny Star était sur France Bleu Paris ce mercredi matin.

C'est quelque chose d'impensable" - Johnny Star, sosie de Johnny Hallyday

Il se dit "complètement atterré par la nouvelle... c'est quelque chose qui m'est tombée sur la tête". Johnny se battait depuis plusieurs mois contre un cancer des poumons et pourtant le chanteur, véritable monument de la chanson française, paraissait immortel pour beaucoup de ses fans comme Johnny Star. "Il avait survécu à beaucoup de problèmes", dit-il.

Il n'avait pas la grosse tête comme certaines stars" - Johnny Star, sosie de Johnny Hallyday

Johnny Star avait rencontré le chanteur à l'âge de 14 ans. "J'étais pas du tout sosie. J'étais au Golf Drouot (première discothèque rock de Paris ouverte en 1955), c'est très très loin parce qu'on a que cinq ans d’écart avec Hallyday et par contre j'ai eu le plaisir de faire sa doublure lumière sur le film "Jean-Philippe", j'ai eu le plaisir de le voir tous les jours, de pouvoir le côtoyer, c'était une personne qui était extrêmement prenante parce que moi qui n'était quand même que son sosie, il m'a exactement considéré comme lui..."

La France a perdu une icône" - Johnny Star sosie de Johnny Hallyday

Johnny Hallyday "n'avait pas du tout la grosse tête comme certaines stars", affirme Johnny Star. "Il était toujours à l'écoute des gens. C'était un être exceptionnel et formidable. Toute la France a perdu une icône. C'est quelque chose d'impensable".

L'hommage d'Yves Lecoq

Yves Lecoq était l'imitateur et la voix de Johnny Hallyday dans Les Guignols sur Canal Plus. Il a rendu hommage au chanteur mort mercredi à l'âge de 74 ans saluant "un être surhumain et un être passionnant". "On sait que Johnny ne nous quitte pas parce qu'il va rester en nous jusqu'à la mémoire éternelle. C'est un phénomène qui s'éteint mais qui reste dans nos cœurs". "J'adorais ce personnage. Sans bien le connaître il faisait partie de ma famille", a-t-il indiqué.