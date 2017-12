Avec la mort de Johnny Hallyday, Jacky Blavier pleure "un membre de la famille". Depuis Épernay, dans la Marne, où il habite, il a suivi la carrière de son idole pendant près de 50 ans.

Il n'a pas compté le nombre de concerts qu'il a vus ou les kilomètres pour le rencontrer. Jacky Blavier habite Épernay et il est connu des Sparnaciens pour être un fan parmi les fans de Johnny Hallyday. Il est membre du fan club depuis près de 50 ans. Jacky Blavier suit son idole depuis ses 13 ans. Il a assisté à tous ses concerts à Paris depuis 1963, et à tous les concerts depuis cette date dans la région (à Épernay et à Reims). Aujourd'hui, avec la mort de Johnny, il pleure "un membre de la famille".

Les chansons resteront mais Johnny c'est fini"

Jacky Blavier espère un hommage national, des obsèques avec une "descente sur les Champs Élysées". Le 16 février 2007 à Épernay, il a même rencontré Johnny en tête à tête. Toute sa vie, Jacky a suivi Johnny : ses vacances, ses mariages, ses tournées. Il a toujours vécu pour le prochain concert et aujourd'hui c'est fini. Le plus dur ce sera de ne plus recevoir chaque année une carte d'anniversaire signée de la main de Johnny Hallyday.