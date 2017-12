Mort de Johnny Hallyday : "La Creuse, leur maison à Vallière, c'était son Tennessee à lui"

Manée Chevrier, la marraine de Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye, réagissait ce mercredi matin sur France Bleu Creuse à la mort du chanteur. Elle nous raconte ses souvenirs avec Johnny quand il venait en Creuse dans sa maison de Vallière.

"C'est un autre Johnny qui venait en Creuse, c'était son Tennessee", se souvient Manée Chevrier , la marraine de Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye. Elle habite Guéret et nous racontait ce mercredi matin sur France Bleu Creuse ses souvenirs avec Johnny Hallyday lorsqu'il vivait avec Nathalie Baye et qu'il venait régulièrement en Creuse dans leur maison de Vallière.

Le soir, Johnny Hallyday buvait de la tisane en Creuse, il faisait plaisir à Nathalie" - Manée Chevrier

A Vallière, Manée Chevrier se remémore "les soirées extraordinaires là-bas, il jouait de la guitare sèche. C'était ce qu'il aimait le plus , prendre sa guitare et jouer". Elle sourit en évoquant sa façon d'être : "il allait chercher du bois, il n'était pas très adroit. Le soir, Johnny Hallyday buvait de la tisane en Creuse, il faisait plaisir à Nathalie. C'était un personnage vraiment merveilleux, il s'intéressait aux choses, il allait à la pêche. Il a vraiment vécu la vie creusoise".

Il y a des anecdotes très drôles, se souvient Manée Chevrier : "Johnny a eu un petit accrochage à Guéret, il a donc fallu faire le constat, etc. Quand il a donné son nom, on lui a dit "une signature suffira".

Manée Chevrier retient surtout "la gentillesse de cet homme". Elle raconte : "on faisait le marché ensemble par exemple et il s'arrêtait tout le temps pour signer des autographes et quand on lui demandait s'il n'en avait pas marre, il répondait : "mais je leur dois ça, c'est mon métier".