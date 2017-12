Mort de Johnny Hallyday : l'émotion en Drôme-Ardèche

Johnny Hallyday est mort dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer du poumon. Depuis l'annonce de sa mort, les réactions se multiplient en Drôme-Ardèche. Il s'était produit plus de vingt fois en Drôme-Ardèche.

Il était une idole pour des millions de Français, Johnny Hallyday est mort. La star s'était produite plus d'une vingtaine de fois en Drôme-Ardèche, au cours de sa carrière. Le président fondateur de l'Ardèche Aluna Festival se souvient de sa prestation, l'été dernier en Ardèche :

"Chaque fois qu’il avait un petit coup de fatigue, un clin d’œil et Eddy Mitchell faisait revenir Jacques Dutronc au premier plan. Il allait se rasseoir sur son tabouret. On voyait qu’il était fatigué mais il a fait un super concert. Il avait gardé sa superbe voix."

Ecoutez la réaction de Jean Boucher, le président fondateur de l'Ardèche Aluna Festival.

"Je me suis retrouvé dans ce garçon."

John Logan est sosie vocal Drômois de Johnny Hallyday "On est atterré. On s’y attendait car le silence était pesant autour de lui ces derniers jours. C’est la France qui perd quelqu’un. J’avais découvert Johnny à 5 ou 6 ans sur Scopitone, on n’avait pas la télé. Depuis, ça ne m’a jamais quitté. Je me suis retrouvé dans ce garçon. Ça ne peut pas finir. Après Jean d’Ormesson, un immortel, qui est décédé il y a un autre qui le suit."

D'autres fans de l'artiste ont témoigné ce matin sur l'antenne de France Bleu Drôme-Ardèche comme Sophie, Jean-Pierre, Martine ou encore Jérôme : "Je suis particulièrement ému" nous dit l'un d'eux. "J'ai une grosse larme, j'étais allée le voir à Saint-Etienne avec ma maman" raconte une auditrice. "On va beaucoup pleurer cette semaine."