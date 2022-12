Mort de Linda de Suza : "elle était normande dans l'âme"

La mort de Linda de Suza , ce mercredi à Gisors dans l'Eure à 74 ans, résonne particulièrement en Normandie. D'abord parce qu'elle y habitait depuis 17 ans, et aussi parce qu'elle avait des liens anciens avec la région. L'auteure d'origine portugaise de La valise en carton était régulièrement présente sur des manifestations en Normandie, par exemple en 2016 à Vimoutiers où elle avait inauguré la salon du livre.

Le Vimonastérien Bruno Amato, directeur de banque, était même un des très proches de l'artiste. Il s'est rendu à Gisors ce mercredi dès l'annonce de sa mort après l'avoir accompagnée ces dernières semaines, et pour organiser les obsèques. Il a tout de même pris le temps de nous raconter cette rencontre avec Linda de Suza.

France Bleu Normandie : Bruno Amato, vous étiez un très proche de Linda de Suza. Vous l'avez accompagnée avec quelques autres. Comment vous réagissez à cette disparition ?

Bruno Amato : Ecoutez, il y a deux sentiments qui m'animent. Il y a énormément de tristesse de la voir partir puisque c'est quelqu'un d'évidemment intime, mais également un soulagement parce qu'elle attendait ce départ depuis quelques semaines maintenant. Et donc je suis content qu'elle soit enfin soulagée.

FBN : Vous étiez proche de quel point de vue ? Comment vous l'avez connue ?

BA : On s'est connus il y a très, très longtemps, il y a 17 ans maintenant, à quelques jours près, et en fait très rapidement, on a lié amitié. J'ai habité chez elle quand j'étais en travaux, et on a toujours eu ce lien très fort puisque c'est quelqu'un qui se comportait comme une "mama" avec ses "petits" comme moi et trois ou quatre autres personnes. Et en fait, c'est quelqu'un qui avait tellement d'amour qu'elle a partagé tout ce qu'elle a avait et notamment son temps, de l'amour et beaucoup de rencontres en fait.

FBN : Alors comment vous êtes-vous connus précisément ?

BA : En fait, je l'ai connue à l'origine parce qu'elle était cliente dans la banque où je travaillais, et elle m'a invité à prendre un café. De fil en aiguille, les choses se sont installées très rapidement. C'était à Givors, dans l'Eure. Là ou elle habitait. J'étais directeur d'une banque à l'époque à Givors et je l'ai gérée pendant quatre ou cinq ans. Et surtout, on a lié des liens d'amitié très forts dès le début.

FBN : Vous avez donc été le banquier de Linda de Suza et ça a débouché sur une histoire d'amitié. Même un peu plus...

BA : Beaucoup plus même, puisque en fait, aujourd'hui, on était vraiment quatre très proches autour d'elle. Après bien sûr son agent, Fabien Lecoeuvre, et son fils Jeannot. Mais les quatre très proches, c'est nous qui l'avons accompagné pendant quatre mois où elle était à l'hôpital. [00 :02 :01][14.0]

FBN : Elle a participé au Salon du livre que vous organisez à Vimoutiers ?

BA : Oui, j'avais besoin d'elle. Je l'appelais pour qu'elle vienne à une manifestation, pour mettre en jeu sa notoriété. Chaque fois elle a répondu présent. Elle est venue à différents salons du livre, dont Vimoutiers. Elle est venue également à Villers-sur-Mer. Elle est venue promouvoir le spectacle en 2015 qu'on avait joué à Vimoutiers. Et elle n'a jamais hésité à faire 2 heures de voiture pour venir donner un petit coup de main. C'était la générosité dont elle était capable.

FBN : Elle était normande dans l'âme, devenue normande ?

BA : Oui elle était normande dans l'âme. Depuis très longtemps en fait. Parce que même quand elle habitait à côté de Paris, en région parisienne, elle venait le week-end à Deauville, chez des amis. Et puis elle a acheté cette maison en Normandie il y a presque 20 ans maintenant. Et donc elle avait la Normandie chevillée au corps.

FBN : On parle beaucoup de son parcours de femme qui s'est battue beaucoup contre les vents contraires. Ce parcours de femme portugaise arrivée en France avec rien ou presque rien. C'est ça qu'il faut retenir de Linda de Suza ?

BA : Je pense que c'est quelqu'un qui avait énormément de force de par son parcours. Arrivant avec une valise en carton et son fils sous le bras. Et ça lui a donné énormément de force pour combattre 10 000 choses. Mais c'était également ses faiblesses. Je pense que sa faiblesse était la peur de ne pas être aimée et qu'elle a fait tout ce métier pour être aimé. Et ça a toujours été son fil directeur dans la vie. Être aimé. et elle avait à la fois cette force et des faiblesses qui étaient des failles. En fait, elle était capable de beaucoup de passion, mais de beaucoup de colère également. On l'a connue à la fois dans ces hauts et dans ses bas, et on était là pour lui remonter le moral. En fait, c'était le volcan et la passion dont elle parle dans une chanson.

FBN : Est ce qu'elle a eu à votre goût la reconnaissance qu'elle méritait du public ?

BA : Elle a eu la reconnaissance pendant une quinzaine d'années et après elle s'est mise un peu à l'écart et elle a été mise à l'écart. Et je pense qu'elle a toujours regretté cette période où elle était vraiment l'une des meilleures vendeuses de disques, parce qu'elle a vécu quelque chose de fort avec le public et que ce qui la rendait vraiment heureuse, c'était son retour avec le public qui l'a portée, qui l'a aimée, qui l'a construite et fait également ses plus fortes déceptions puisque ce sont les blessures finales en fait. Et je sais qu'à la fin, quand elle a fait Age Tendre et Tête de Bois, elle a eu cette chance de ppouvoir renaître. Et grâce à notamment à Fabien Lecœuvre qui a géré sa carrière sur les huit dernières années. [00 :05 :03][41.8]

FBN : Quelles proportions vont prendre ses obsèques ? Ça va être un grand hommage ?

BA : Ca va être un grand hommage qui aura lieu en Normandie, à Gisors. Si tout va bien en fin de semaine prochaine, vendredi, mais ce sera déterminé demain jeudi. Je pense simple, à l'image de quelqu'un de simple. Et on sera là pour entourer son dernier départ vers sa dernière demeure. Elle était croyante, très croyante. Elle attendait cette rencontre avec le Seigneur. On est heureux pour elle, qu'elle soit soulagée.