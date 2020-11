Mort de Maradona : à Nancy, "il vient jouer au Jubilé de Platini sans chaussures" se souvient Jacques Vendroux

Diego Maradona était une légende du football international. L'ancien joueur de Naples et du Barça est mort ce mercredi 25 mars à l'age de 60 ans, d'une crise cardiaque.

La star du football argentin, ancien Numéro 10, vainqueur de la coupe du monde en 1986 est venu il y a plus de 30 ans au stade Marcel Picot à Nancy pour le Jubilé de Michel Platini, c'était en mai 1988, aux cotés notamment du Brésilien Pelé.

A une heure du match, Maradona ne veut plus jouer le match du Jubilé

Jacques Vendroux, journaliste pour radio France était présent au match d'ouverture du Jubilé. "Un moment merveilleux avec une anecdote incroyable" se souvient Jacques Vendroux. "Maradona a voyagé de Naples direction Paris puis Nancy. Une heure avant le match, il dit à Michel Platini, "finalement, je ne vais pas jouer". Le Nancéien, étonné, lui répond, "tu viens de Naples, tu vas jouer au moins dix minutes." Maradona insiste " non, non, je ne vais pas jouer et en plus j'ai oublié mes chaussures" ...

Finalement avec les chaussures de Jean-Piere Papin aux pieds, il ne veut plus quitter la pelouse

Jacques Vendroux ne précise pas comment Michel Platini a su convaincre la star de football, en tout cas, Jean-Pierre Papin va prêter ses chaussures ce soir-là à l'Argentin, qui finalement ... ne veut plus quitter le terrain ! Pour le journaliste de Radio France, c'est tout Diego Maradona cette anecdote,"une personne hors norme, on n'est pas Maradona si on n'est pas hors norme avec ses avantages et inconvénients avec ses excès positifs ou négatifs" mais d'abord il était un génie du football.