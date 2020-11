Mort de Maradona : un déluge d'hommages pour saluer la mémoire du Dieu du football

La planète entière pleure la mort de Diego Maradona. Le légendaire joueur argentin nous a quittés ce mercredi à l'âge de 60 ans. Selon son porte-parole, "El Pibe de Oro" a succombé des suites d'une crise cardiaques.

Depuis l'annonce de sa mort, le gouvernement argentin a décrété trois jours de deuil national. L'UEFA a indiqué qu'une minute de silence serait observée mercredi et jeudi soir avant "tous les matches" de Ligue des Champions et de Ligue Europa.

Joueur de génie, Maradona a marqué l'intégralité de la planète football. Les hommages sont nombreux pour saluer la mémoire de celui qui fût l'un des plus grands joueurs de l'histoire. L'équipe nationale d'Argentine, avec qui il avait remporté la Coupe du monde en 1986, a réagi sur Twitter : "Adieu, Diego. Tu seras éternel dans tous les coeurs de la planète football".

Le président de l'Argentine Alberto Fernandez a déclaré sur Twitter : "Tu nous a emmenés sur le toit du monde. Tu nous as rendus immensément heureux. Tu as été le plus grand de tous. Merci d'avoir existé, Diego. Tu vas nous manquer pendant toute notre vie." Tandis que la Fédération argentine de football a fait part de "sa douleur la plus profonde après le décès de notre légende, Diego Armando Maradona".

Son ancien club de Naples, avec lequel il est resté 7 saisons et a remporté de nombreuses coupes, lui a aussi rendu hommage. "Pour toujours, Ciao Diego" a-t-il sobrement posté sur Twitter. Le club du sud de l'Italie a publié un second message un peu plus tard, accompagné d'une nouvelle photo du N.10 argentin sous le maillot bleu : "Tout le monde attend nos mots. Mais quels mots pouvons-nous utiliser pour exprimer une douleur comme celle que nous ressentons? Pour le moment, c'est le temps des larmes, puis viendra celui des mots."

Maradona est adulé à Naples depuis son passage dans la ville du sud de l'Italie, entre 1984 et 1991, des années passionnelles marquées par son arrivée folle, accueilli par 70.000 personnes au stade, des succès avec les deux titres de champion mais aussi de nombreuses sorties de routes.

Le FC Barcelone a lui aussi réagi : "Merci pour tout, Diego. (...) Condoléances pour la mort de Diego Armando Maradona, joueur de notre club (1982-84) et icône du football mondial. Repose en paix, Diego".

Pelé, son rival brésilien (sur Instagram): "Quelle triste nouvelle. J'ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. Il y a bien d'autres choses à dire mais pour l'heure, que Dieu donne de la force à sa famille. Un jour, j'espère qu'on pourra jouer au foot ensemble au ciel."

Messi, son digne héritier en sélection nationale argentine a déclaré "Diego est éternel". Le même génie balle au pied, des personnalités aux antipodes. Diego Maradona a entretenu avec son compatriote Lionel Messi une relation en pointillés ponctuée de féroces critiques envers son cadet. "Un jour très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous laisse mais il ne s'en va pas, parce que Diego est éternel. Je garde en moi tous les beaux moments vécus avec lui et voudrais en profiter pour transmettre mes condoléances à toute sa famille et amis. RIP" a écrit le joueur du FC Barcelone.

Gary Lineker, son adversaire lors du fameux Argentine - Angleterre au Mondial-1986 où Maradona avait marqué le célèbre but de la main, a déclaré sur Twitter : "De loin le meilleur joueur de ma génération et peut-être le plus grand de tous les temps. Après une vie bénie mais tourmentée, espérons qu'il trouvera enfin le confort entre les mains de Dieu."

Invité sur RTL à réagir à la mort de Maradona, Michel Platini a déclaré : "C'est notre passé qui s'en va". Rival de l'Argentin dans les années 1980 dans le Championnat italien, l'ancien président de l'UEFA s'est dit "très triste". "Je suis nostalgique d'une époque qui était belle... Sont partis Cruyff, Di Stefano, Puskas, pleins de grands joueurs qui ont marqué ma jeunesse. Diego a marqué ma vie", a déclaré l'ancien N.10 des Bleus et de la Juventus, âgé de 65 ans.

Andrea Pirlo, ancien international italien et actuel entraîneur de la Juventus a écrit sur Instagram : "Le Dieu du foot s'en est allé. Merci pour tout Diego", accompagné d'une photo de Maradona brandissant la Coupe du monde 86. Andreï Shevchenko, ancien attaquant de l'AC Milan et actuel sélectionneur de l'Ukraine a lui écrit : "Tu m'as toujours donné des émotions et des sourires. Rien ne pourra effacer tout ce que tu as fait pour tous les amoureux du football. Repose en paix légende", illustré par deux photos prises lors de rencontres entre les deux hommes.

Cristiano Ronaldo a réagi sur Twitter saluant un "génie éternel" et en partageant sur les réseaux sociaux une photo en noir et blanc où on le voit aux côtés de l'ancien footballeur argentin. "Aujourd'hui je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un génie éternel. Un des meilleurs de tous les temps. Un magicien inégalable. Il part trop tôt, mais laisse un héritage sans limite et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix, crack. Tu ne seras jamais oublié", a écrit le quintuple Ballon d'or portugais.

Kylian Mbappé, attaquant du PSG et de l'équipe de France, a tenu à remercier Diego Maradona pour "toute la joie" donnée par le joueur au "monde entier". "Vous resterez dans l'histoire du football pour l'éternité" a-t-écrit.