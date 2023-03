Mort de Marcel Amont, l'amoureux de la chanson et du Béarn

Chansons, spectacles, livres... Toute sa vie Marcel Amont aura créé avec humour. Le chanteur et acteur est mort ce mercredi 8 mars à l'âge de 93 ans a annoncé sa famille.

Né le 1er avril 1929 à Bordeaux, où ses parents béarnais étaient venus s'installer, Marcel Miramon de son vrai nom avait, après le lycée, entrepris des études pour être professeur d'éducation physique. En parallèle, il s'inscrit au Conservatoire, et son amour pour la scène le poussera à s'installer à Paris, en 1951.

Un succès fulgurant sur scène

Dans la capitale, il connaît des débuts difficiles dans des petits cabarets. Mais dès 1956 le succès arrive. Cette année-là, il fait les premières parties du spectacle d'Edith Piaf à l'Olympia. Les journaux titrent alors "Marcel Amont, la révélation de l'année". Il obtient d'ailleurs le Prix de l'Académie Charles Cros, en même temps que Serge Gainsbourg. Il débute en parallèle au cinéma avec Brigitte Bardot dans La mariée est trop belle (1956). Il tourne aussi à la télévision.

Et puis, il enchaîne les tubes : Bleu, blanc, blond (1959) ; Un mexicain (1963), signée Charles Aznavour ; L'amour ça fait passer le temps (1971) ou encore Le chapeau de Mireille, écrite par Georges Brassens (1975).

L'amour du Béarn

Fils de paysans béarnais, Marcel Amont n'aura eu de cesse de revenir en Béarn, lui qui avait une maison familiale à Borce, dans le haut de la vallée d'Aspe, à 1.200 mètres d'altitude. Enfant, il passait ses vacances chez sa grand-mère à Etsaut. Il avait approfondi sa connaissance de la langue avec son père, à la mort brutale de sa mère en 1976. Marcel Amont a presque 50 ans, mais il compose alors plusieurs albums en béarnais.

Il a aussi sorti un livre intitulé Les plus belles chansons de Gascogne, en 2006 (éditions Sud-Ouest). Ce livre comprend les textes, partitions et histoires d'une centaine de chansons du répertoire gascon, avec des illustrations issues des musées et des bibliothèques de Pau, Oloron mais aussi Bordeaux et Toulouse.

En 2018, Marcel Amont était venu chanter pour les sinistrés de Salies-de-Béarn , victimes des inondations ; en 2020, il est intronisé à l'Académie du Béarn, à sa plus grande fierté.

Marcel Amont, intronisé à l'Académie du Béarn en 2020. © Maxppp - David Le Déodic

Actif jusqu'à la fin de sa vie

Marcel Amont aura été très actif jusqu'à la fin de sa vie. Ainsi, en 2019, il avait sorti un album de duos, Par-dessus l'épaule, revisitant son répertoire avec des grands noms de la chanson française et en avril 2019 il avait fêté ses 90 ans sur la scène de l'Alhambra, à Paris, scène où il avait joué les dimanches son spectacle "Marcel raconte et chante Amont".

Réel clown sur scène comme dans la vraie vie, ses 60 ans de carrière auront été marqués par sa bonne humeur et ses pitreries, comme en témoigne la vidéo ci-dessous réalisée à l'époque par France Bleu avec l'INA.