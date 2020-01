Mort de Michou : le "cabaretier de Montmartre" venait d'Amiens

Amiens, France

Prince des nuits parisiennes, mais avec des racines picardes. "Michou" est décédé dans son sommeil ce dimanche 26 janvier à Paris, à l'âge de 88 ans.

Je suis un pur amiémois"- Michou

Il y a eu les classes à l'école de La Vallée et les messes où Michou était enfant de chœur à l'église du Sacré-Cœur. Michel Catty, de son vrai nom, est né le 18 juin 1931 à Amiens. Il grandit dans le quartier de Saint-Leu, chez sa grand-mère Elise. A 13 ans et demi, sans aucun diplôme, il arrête l'école. A l'âge de 19 ans, le jeune Michel quitte Amiens et Elise pour Paris. Nous sommes alors en 1950. En 1956, il obtient pour 2500 francs, empruntés à un copain, la gérance d'un cabaret rue des Martyrs à Paris. Celui qui ne s'habille que de bleu renomme son établissement "Michou", comme son surnom, en 1958. Il y passera presque toutes ses soirées.

J'étais un vrai titi, un gars de Picardie"

Pour ses 85 ans et pour célébrer ses soixante ans de cabaret, l'artiste transformiste écrit une chanson avec son amie Annie Cordy. Là encore, il n'oublie pas ses terres natales, sa Picardie chérie. Michou chante : "J'étais un vrai titi, un petit gars de Picardie !"

Le 15 decembre 2017, Michou était revenu une dernière fois à Amiens pour une séance de dédicace de son autobiographie "Le prince bleu de Montmartre". A cette occasion, il avait, une nouvelle fois, témoigné de son profond attachement pour la Picardie : "Je suis tellement heureux d'être là, à Amiens. Je suis un pur amiémois, c'est très émouvant !" Il avait même rencontré la maire de la ville, Brigitte Fourré.

Deux ans plus tôt, Michou avait participé aux 30 ans de France Bleu Picardie lors d'une émission en direct "T'es d'min coin" animée par François Morvan et Françoise Desmarets.