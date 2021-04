Mort de Monique Pantel, critique de cinéma originaire de Mont-de-Marsan

L'ancienne critique de cinéma Monique Pantel vient de mourir la semaine dernière à Paris à l'âge de 88 ans, apprend ce jeudi 15 avril France Bleu Gascogne auprès de sa famille, confirmant une information donnée sur les réseaux sociaux par l'animateur Laurent Ruquier, qui avait collaboré avec elle sur France Inter, Europe 1 et RTL.

Née en décembre 1932 à Mont-de-Marsan (Landes), Monique Pantel était la fille des propriétaires de l'hôtel Le Richelieu, en centre-ville. C'est à Mont-de-Marsan qu'elle a passé son enfance et son adolescence avant de gagner, plus tard, la capitale, devenant journaliste notamment à France Soir et se spécialisant dans la critique cinéma. Dans les années 90 Laurent Ruquier la sollicite pour intervenir en tant que chroniqueuse dans une émission sur France Inter. Elle le suivra, d'abord sur Europe 1, de 1999 à 2014, dans l'émission "On va s'gêner" au cours de laquelle, tous les mercredis, elle commentait les sorties cinéma sur un ton décalé et souvent humoristique. Ensuite, à partir de 2014, Monique Pantel intervenait plus épisodiquement, sur RTL, dans "Les Grosses Têtes" avec Laurent Ruquier.

L'animateur lui a rendu hommage, sur Instagram : "Au revoir Monique Pantel. Comme tu disais : 'On aura bien ri quand même !""