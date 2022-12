Mort de Mylène Demongeot : "Une page de 40 ans d'amitié se tourne" pour le fondateur du Refuge de l'Arche

Mylène Demongeot, en compagnie de Pierre Richard et de Christian Huchedé, le fondateur du refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne en 2012

Une grande figure du cinéma s'en est allée. Mylène Demongeot est morte ce jeudi dans un hôpital parisien des suites d'un cancer, elle avait 87 ans. La comédienne, inoubliable dans Fantômas aux cotés de Jean Marais et de Louis de Funès ou de Franck Dubosc et Claude Brasseur dans Camping vivait dans le sud-Mayenne depuis une dizaine d'années, à Châtelain.

Le fondateur du Refuge de l'Arche Christian Huchedé l'avait aidé à s'installer. Il était un grand ami de l'actrice. "Une page de 40 ans d'amitié profonde se tourne. Depuis quelques jours, on se doutait bien que Mylène n'allait pas gagner la dernière bataille. Elle en a gagné d'autres parce que depuis cinq ans, elle a eu un cancer, elle a eu le Covid, où elle était condamnée, elle s'en est tirée. Elle a eu deux récidives et là, vraiment, on sentait que c'était la fin."

Christian Huchedé avait rencontré Mylène Demongeot sur un plateau de télévision il y a une quarantaine d'années. La comédienne était devenue la présidente du comité d’honneur du sanctuaire pour animaux situé à Château-Gontier-sur-Mayenne.

