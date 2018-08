Pierre Camou est mort ce mercredi, a annoncé la Fédération française de rugby (FFR), qu'il avait présidée entre 2008 et 2016. Le dirigeant basque, malade, avait 72 ans.

Prédécesseur de Bernard Laporte à la tête de la FFR, Pierre Camou avait notamment était à l'origine de la candidature de la France pour l'organisation du Mondial-2023, qu'elle a obtenue en novembre dernier.

L’une des figures marquantes de l’histoire du rugby français s’en est allée avec le décès de Pierre Camou, Président de la FFR de 2008 à 2016. La Fédération Française de Rugby présente toutes ses condoléances à la famille et à ses proches. — FF Rugby (@FFRugby) August 15, 2018

Un banquier devenu patron du rugby français

Joueur et fondateur en 1963, puis président, de l'US Garazi (club de Saint-Jean-Pied-de-Port, devenu l'US Nafarroa), Pierrre Camou était à l'origine banquier. Il avait fait gravi les échelons un à un dans les instances du rugby français : trésorier du comité de Côte Basque-Landes pendant 20 ans, il en avait ensuite pris la présidence en 1996.

Parallèlement, il avait été membre du bureau de la FFR, puis trésorier adjoint et enfin vice-président de 2000 à 2008 avant de succéder à Bernard Lapasset, nommé président de l'International Rugby Board (IRB).

Des hauts et des bas à la tête de la FFR

Son bilan à la tête de la FFR a été en demi-teinte. Si l'équipe de France a atteint la finale de la Coupe du monde 2011 contre les All Blacks en Nouvelle-Zélande (8-7), elle a aussi subi l'une de ses plus grosses défaites quatre ans plus tard, également contre les All Blacks, lors du Mondial en Angleterre (62-13).

Parallèlement, Pierre Camou n'a pas réussi à imposer au sein de sa Fédération l'idée de la construction d'un grand stade de rugby, en banlieue parisienne, près d'Evry. Il a été battu en décembre 2016 par l'actuel président, Bernard Laporte.