Mort de Raymond Poulidor : les plus belles victoires de "Poupou" racontées par Jean-Paul Ollivier

C'était sans doute l'un des cyclistes français les plus populaires. Raymond Poulidor s'est éteint ce mercredi l'âge de 83 ans. L'occasion de revenir sur la carrière de ce Limousin d'origine et ses plus belles victoires racontées par le journaliste Jean-Paul Ollivier.

Limousin, France

Dans la mémoire collective, Raymond Poulidor, reste une légende du cyclisme français. Celui qu'on surnommait "Poupou" s'est éteint ce mercredi à l'âge de 83 ans. Qualifié d'éternel second, car il n'a jamais remporté le Tour de France, il avait un palmarès exceptionnel avec pas moins de 189 victoires. Jean-Paul Ollivier, l'une des grandes voix du Tour de France, revient pour France Bleu sur les plus belles victoires de Raymond Poulidor.

Champion de France à Rouen en 1961

Le Limousin commence sa carrière de cycliste professionnel tardivement, mais il se retrouve très vite sur le devant de la scène. Seulement un an après son démarrage chez les professionnels, il remporte le titre de Champion de France à Rouen sur les terres de Jacques Anquetil. Nous sommes le 3 septembre 1961. Le championnat de France sur le circuit de Rouen-les Essarts en 1961 marque sans doute l’origine de la rivalité qui a opposé Raymond Poulidor à Jacques Anquetil pendant toute leur carrière. Le plus célèbre cycliste limousin endosse ce jour-là le maillot tricolore sur les terres normandes de son rival. Jean Stablinski termine 2e devant Guy Ignolin, Jacques Anquetil prendra la 4e place.

Milan San Remo, la première grande victoire de sa carrière

La première grande victoire de sa carrière remonte au 18 mars 1961, date à laquelle il remporte Milan San Remo. La bataille éclate à 60 kms de l’arrivée. Il est victime d’une crevaison. Là, il veut abandonner mais se fait remonter les bretelles par son directeur sportif Antonin Magne : "Raymond, remontez en selle immédiatement, rien n’est perdu, ça va ralentir après le vent de face". Il a vu juste, Poupou rejoint le peloton et attaque dans le Poggio qu’il franchit avec 20 secondes d’avance sur ses poursuivants. Malgré une erreur de parcours dans la descente vers San Remo, Poulidor gagne la Primavera en solitaire avec trois secondes d'avance sur Rik Van Looy.

Baptisé "Poupou" sur son premier Tour de France

Son surnom de "Poupou" lui est donné sur le Tour de France de 1962. Il aborde la Grande Boucle cet été là, le bras dans le plâtre, un pansement en laine de verre plastifiée autour de sa main blessée. Il s’est fracturé l’auriculaire à l’entraînement quatre jours avant le départ de la Grande Boucle. Dès la première étape, il perd plus de huit minutes sur le peloton des favoris. Dans les Alpes, son directeur sportif Antonin Magne le pousse dans ses retranchements. Il lui dit qu’il ne peut pas terminer ce Tour de France par le prix du "meilleur des éclopés", mais par un exploit.

Lors de la 19e étape entre Briançon et Aix-les-Bains, il est prêt pour l’abordage avec cinq cols au menu. Poulidor se détache au sommet du col de Porte, il passe le Cucheron, toujours seul en tête, devançant Bahamontes, Anglade et le peloton Planckaert-Anquetil. Poupou plonge dans la descente et remporte l'étape à Aix-les-Bains avec trois minutes d’avance sur ses premiers poursuivants. L’exploit lui vaut de remonter à la 3e place du classement général, place qu'il conservera à Paris.

Un duel légendaire entre Anquetil et Poulidor au Puy-de-Dôme

L’étape du 12 juillet 1964 reste une des étapes mythiques de l’histoire du Tour. Les deux coureurs français Jacques Anquetil et Raymond Poulidor se livrent à un duel légendaire sur les pentes du volcan auvergnat. Le Puy-de-Dôme, c’est l’arrivée de cette 20e étape du Tour 64, après 237,5 kilomètres parcourus depuis Brive. Alors que les deux hommes n’ont que 56 secondes d’écart au classement général, ils font la plus grande partie de l’ascension littéralement au coude-à-coude. Mais au dernier kilomètre, Poulidor démarre et laisse Anquetil derrière. Dans les derniers efforts de cette montée difficile, le Limousin va reprendre 42 secondes à son concurrent direct et terminer deuxième derrière Julio Jimenez. Une fin d’étape magnifique qui ne suffira pas, Anquetil remportera son cinquième Tour de France cette année là.

En 1972, il vole la vedette à Merckx sur le Paris-Nice

Eddy Merckx pensait tenir la victoire en 1972 sur le Paris-Nice. Après sept jours de course, le champion belge détient le maillot blanc de leader. Même Raymond Poulidor n’imagine pas lui ravir la vedette lors de cette ultime étape Nice-Col d’Èze. Pourtant, il lui arrache la victoire dans la dernière montée. Cette arrivée sonne comme un coup de tonnerre. Raymond Poulidor gagne là l’un de ses plus plus beau succès avec 6" d'avance sur Merckx qui s'incline sportivement : "Je suis content pour lui, il mérite cette victoire". Eddy Merckx termine second devant Luis Ocaña. Poupou met ainsi fin, à l'âge de 36 ans, aux trois ans de règne d'Eddy Merckx, tenant du titre depuis 1969. "L’arrivée de ce Paris-Nice s’inscrira parmi les moments les plus stupéfiants de l’histoire de ce sport", peut-on lire dans le journal l’Equipe à l’époque.

Poupou met fin à sa carrière à 41 ans

En 1977, Raymond Poulidor met fin à sa carrière. Il a alors 41 ans. A son palmarès, Poupou s’est retrouvé huit fois sur le podium du Tour de France, en seconde ou troisième position. Et il a inscrit sept victoires d’étapes sur la Grande Boucle. Parmi ses grandes victoires, en 1961, il remporte Milan San Remo, le Grand prix des Nations et la Flèche Wallonne en 1963, le Critérium du Dauphiné en 1966 et 1969, le Paris Nice, deux fois en 1972-1973. Raymond Poulidor a remporté 189 courses.