Mort de Victor Lanoux : "un homme sensible aux aventures humaines"

Victor Lanoux, qui s'est éteint dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 80 ans, a laissé un souvenir marquant à ceux qui ont eu le bonheur de le rencontrer dans la Drôme. Il avait notamment tourné un épisode de Louis la brocante au Palais idéal du Facteur Cheval en mai 2009.

Victor Lanoux était un comédien populaire. Il avait tourné dans de nombreux longs-métrages comme "Un éléphant, ça trompe énormément", "Nous irons tous au paradis" ou "Adieu poulet". Les téléspectateurs l'appréciaient pour son rôle de Louis la Brocante, personnage qu'il a interprété pour la série de France 3 de 1998 à 2014.

Un long mot dans le livre d'or du Palais idéal

C'est grâce à ce feuilleton qu'il avait fait son dernier tournage dans la Drôme. C'était au Palais idéal du Facteur Cheval en mai 2009. Un épisode dont son fils Richard Nataf (à droite sur la photo) avait écrit le scénario. Et une rencontre très forte pour Christophe Bonin (au centre de la photo), le directeur du Palais idéal à l'époque. Il se souvient d'un acteur fatigué par son premier AVC, concentré sur le tournage et sensible à ce que le Palais idéal racontait de l'aventure d'un homme.

Pour Christophe Bonin, Victor Lanoux était touché par les aventures humaines Copier

L'épisode tourné dans la Drôme a été diffusé sur France 3 en mars 2010.

