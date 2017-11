Mort du comédien Robert Hirsch à 92 ans

Robert Hirsch, célèbre comédien de théâtre français, est mort à 92 ans à Paris. Son producteur l'a annoncé ce jeudi.

Robert Hirsch est mort. Le comédien, qui était essentiellement connu pour sa carrière au théâtre, s'est éteint ce jeudi à Paris alors qu'il était âgé de 92 ans. Robert Hirsch était hospitalisé depuis 48 heures après une chute à son domicile et son cœur "fragile, a probablement lâché", a indiqué à l'AFP Jeoffrey Bourdenet, comédien et metteur en scène, qui était à ses côtés.

Un quart de siècle à la Comédie-Française

Le comédien avait une formation de danseur, ce qui lui avait conféré une exceptionnelle présence sur scène et une agilité qui ne l'aura quitté que dans les toutes dernières années. Il était sorti du Conservatoire national d'art dramatique en 1948 et avait intégré la Comédie-Française. Il en partira en 1974, 26 ans plus tard, après y avoir interprété les plus grands rôles du répertoire classique (ci-dessous dans le rôle de Bouzin, dans la pièce de Jacques Feydeau "Un fil à la patte").

Il était "à la recherche d'un rôle"

Le comédien, qui disait ne jamais vouloir prendre sa retraite, était encore à l'affiche ces dernières années de pièces à succès comme "Le Père" de Florian Zeller, après 65 ans de carrière. Il se consacrait d'ailleurs exclusivement aux pièces de l'auteur à succès ces dernières années. Il souhaitait continuer de travailler et "était à la recherche d'un rôle", a affirmé Jeoffrey Bourdenet.

Robert Hirsch a été distingué par de nombreux prix, dont un Molière d'honneur en 1992, un Molière du meilleur comédien d'un spectacle de théâtre privé pour "Le Père" en 2014, deux Molière de meilleur comédien en 1999 et 2007, entre autres.