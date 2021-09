Mylène Farmer a 60 ans

Ce 12 septembre, Mylène Farmer fête son 60e anniversaire. De nombreuses personnes ont tenté de trouver des adjectifs qui la qualifient : mystérieuse, douce, sombre, fragile. Mais un seul résume qui elle est vraiment : libre.

Il y a près de quatre décennies, les Français découvrent Mylène Farmer, une jeune chanteuse d'origine canadienne.

Nous sommes en mars 1984 et sort son premier titre, Maman a tort. Les auteurs, Laurent Boutonnat et Jérôme Dahan, racontent sous la forme d'une comptine les amours saphiques d'une jeune fille internée pour son infirmière. Mylène Farmer court les plateaux de télévision avec ce titre et fait déjà parler d'elle.

Lors d'une interview sur FR3 Rouen le 3 avril 1985, l'animatrice de l'émission Hé ! les copains, c'est mon anniversaire, Dominique Hoornaert demande à Mylène Farmer si elle souhaite "rester dans ce style de chansons ? Parce que c'est quand même un petit peu particulier, si vous avez bien écouté les paroles de ses chansons. Elles sont un petit peu provocantes quand même". Sa réponse est sans équivoque :

Mais ce qui est important pour se démarquer des autres, c'est de créer un style, justement [...] c'est un créneau que je vais essayer de prendre, oui, d'installer.

Le ton est donné.

Mylène Farmer veut faire parler d'elle et joue pleinement le jeu de la promotion de ses premières chansons. Parfois timide, souvent directe et effrontée, elle ne laisse personne indifférent sur les plateaux de télévision.

Certains cherchent toujours à décrypter ce mystère. Est-ce que finalement, ce qui vous caractérise pas le plus, c'est la liberté ? - Laurent Delahousse, journal de 20 heures de France 2, le 12 décembre 2010

Pour Sylvain Paturel-Voyer, le créateur et l'animateur du podcast "Mylène Farmer : histoires de...", elle est une femme indépendante et libre qui s'exprime sur tous les sujets sans s'autocensurer.

Une discrétion assumée

Avec la célébrité, Mylène Farmer décide de se faire plus discrète dans les médias tout en préservant sa vie privée. Libre de faire ce qu'elle veut quand elle le veut, elle limite ses interventions à la télévision. Mais en vrai, quand elle sort un album ou qu'elle prépare une tournée, toute la presse en parle et tout le monde le sait.

Quand Laurent Delahousse lui pose la question de savoir si sa discrétion n'est pas une prison, elle répond tout simplement que c'est sa nature profonde même si elle sait que ses silences peuvent alimenter les fantasmes et les contre-vérités les plus invraisemblables.

"Je dors dans un cercueil." Ça me fait beaucoup rire - journal de 20 heures de France 2, le 8 septembre 2013.

Dès le début de sa carrière, Mylène Farmer a mis des limites dans ses interviews concernant sa vie privée, quitte à inventer des anecdotes pour brouiller les pistes.

Ce qui fait que maintenant, on ne sait pas si elle est mariée. On ne sait pas si elle a des enfants. On ne sait pas qui fait partie de son entourage - Sylvain Paturel-Voyer, créateur et animateur du podcast "Mylène Farmer : histoires de..."

C'est sans doute cette discrétion qui entoure le mystère autour d'elle.

Une femme libre et libérée

Qui ne se souvient pas des clips des titres Libertine et Pourvu qu'elles soient douces, réalisés par Laurent Boutonnat. On y voit Mylène Farmer, diaphane et... nue. Sa pâleur irradie l'écran et ne laisse personne insensible.

Même si le but est de la voir nue, aucune image n'est frontale, vulgaire. À chaque fois, cette nudité sert le propos et l'intention du réalisateur. Comme l'indique Sylvain Paturel-Voyer, cette liberté de se montrer nue lui permet d'affirmer sa liberté et de faire ce dont elle a envie.

Sensuelle, voire sexuelle, Mylène Farmer se veut charmeuse, également sur scène. Dans le 20 heures de France 2 du 14 juin 2009, Laurent Delahousse relève le côté "grande séductrice, pas toujours discrète" qu'elle peut avoir sur scène. Elle s'en amuse et rappelle que "ce sont tant de facettes qui nous composent. En tout cas, nous les femmes".

La liberté de dire non

Son tempérament et le succès aidant, Mylène Farmer ose tout, impose ses choix et surtout a la liberté de dire non.

Auteure de ses propres textes, elle peut se livrer dans ses chansons et dévoiler qui elle est. Ses albums sortent quasiment quand elle en a envie et décide dans quel média elle en fait la promotion. Sylvain Paturel-Voyer rappelle que "c'est assez rare d'être vraiment libre par rapport à une maison de disques".

J'ai effectivement un patron de maison de disques qui me suit, qui est quelqu'un de formidable, de compréhensif, d'intelligent - Journal de 20 heures de France 2, le 12 décembre 2010.

Mylène Farmer jouit également d'une liberté scénique. Ses concerts coûtent des millions d'euros et les producteurs prennent de gros risques financiers. Ses shows sont parfois tellement monumentaux qu'elle ne peut pas partir en tournée avec en province. C'est le cas en 2006 avec Avant que l'ombre... À Bercy, en 2006, et Mylène Farmer Live 2019. Une fois encore, le public répond toujours présent.

Pour Sylvain Paturel-Voyer, cette prise de risques peut s'apparenter à de la provocation.

Une artiste avant tout sincère

Près de quatre décennies après ses débuts, son public, de la première heure ou non, lui reste fidèle. Artiste intergénérationnelle, elle touche par sa sincérité. Avec ses chansons fédératrices, elle partage ses fêlures, ses maux, mais également ses joies. Certains parleraient même d'hymnes.

Quand au début de sa carrière, l'animateur de FR3 Toulouse, Pierre Nicolas, lui pose la question de savoir si l'on se souviendra de ses chansons dans quelques années, Mylène Farmer lui répond :

Si on fait ce métier, c'est qu'on a envie d'y laisser quelques plumes et quelques traces. Bien sûr, ça m'importe. C'est que je vais tout faire pour qu'on ne m'oublie pas - La vie à plein temps, FR3 Toulouse, le 7 avril 1987.

