Mylène Farmer, membre du jury du 74ème Festival de Cannes

Le festival de Cannes dévoile ce jeudi la composition de son jury, majoritairement féminin et présidé par le réalisateur américain Spike Lee. Les acteurs Tahar Rahim et Maggie Gyllenhaal, les cinéastes Kleber Mendonça Filho et Mélanie Laurent notamment mais aussi une certaine Mylène Farmer.