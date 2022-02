Nadège et Alain, les deux candidats bretons de "L'amour est dans le pré".

L'émission "L'amour est dans le pré", à 21h10 sur M6, présente ce lundi 21 février la deuxième série de portraits d'agriculteurs et d'agricultrices candidats cette année. Deux d'entre eux sont originaires de Bretagne, Alain, âgé de 72 ans, du pays de Ploërmel et Nadège, 30 ans, du pays de Fougères.

Deux Bretons sont candidats cette année pour la 17è saison de l'émission "L'amour est dans le pré" sur M6. Leurs portraits sont diffusés ce lundi 21 février dans l'émission présentée par Karine le Marchand à partir de 21h10. Alain, âgé de 72 ans, doyen cette saison, élève des chevaux dans le pays de Ploërmel dans le Morbihan. Nadège, 30 ans, travaille aussi dans le milieu équestre autour de Fougères (Ille-et-Vilaine).

Une personnalité pittoresque

Alain ne va pas passer inaperçu dans l'émission avec son chapeau de cow-boy, ses cheveux longs grisonnants, sa belle moustache foisonnante. Cet éleveur de chevaux, marié deux fois et père de 4 enfants, a effectué pendant longtemps des balades en calèche. Sa vie est singulière puisqu'il vit en forêt dans une cabane "je n'ai pas de frigo, j'ai une chambre qui n'est pas chauffée, mais j'ai une petite salle de bain et des toilettes" raconte Alain "attention, ma cabane je l'ai construite avec des copains et on a fait quelque chose de bien".

On a fait la cabane avec du bois de qualité et on y a pris grand soin. Ce n'est pas un tas de tôle - Alain

Alain ne cherche pas une femme à tout prix et pose les conditions "si une femme s'intéresse à moi après m'avoir vu dans l'émission, mais qu'elle ne s'intéresse pas aux chevaux, ce n'est pas la peine qu'elle m'écrive".

Les espoirs de Nadège

Nadège, l'autre candidate bretonne, est radicalement différente d'Alain. A 30 ans, elle travaille comme inséminatrice d'équins au sein d'un haras de 250 hectares qui compte 300 chevaux. Ses amis l'ont inscrites à l'émission, après son accord, car elle reste la seule célibataire du groupe. Nadège est en quête d'un mari pour fonder un foyer "j'ai voulu mettre ma carrière professionnelle en priorité. Maintenant que j'ai à peu près réussi, même si je peux encore avancer, il me reste du temps pour ma vie privée". Nadège, déçue par les sites matrimoniaux, fonde beaucoup d'espoir sur l'émission de M6.

Après la diffusion de leurs portraits dans l'émission, Nadège et Alain attendent les lettres de leurs prétendants et prétendantes. Une nouvelle étape dans un parcours qui est long avant de trouver peut-être l'âme soeur.